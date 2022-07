Koliko stane dirkalnik Formule 1 in kje ga lahko kupim?

01 Prava stvar - pravi dirkalnik F1

Cena: okoli 15 milijonov evrov

Postaviti ceno pravemu dirkalniku F1 je težko. Recimo, da je moštvo F1 v sezoni 2022 za svoj dirkalnik porabilo 145,6 milijonov dolarjev (upoštevajoč visoke transportne stroške in inflacijo). Pri trenutnem menjalnem tečaju to znese približno 143 milijone evrov in vključuje vse stroške moštva (razen plače voznika in nekaj drugih izjem). Če bi zgolj prepolovili zgornjo mejo proračuna, bi bili daleč od prave vrednosti.

Cena določenih elementov dirkalnika je znana oziroma se lahko kolikor toliko natančno oceni. Volan, skupaj z računalnikom, znašata 50.000, par kril (spredaj in zadaj) okoli 200.000, odvisno od kompleksnosti. Gre za unikatne dele, zato je cena visoka. Poleg šasije sta motor in menjalnik ena najdražjih sestavnih delov. Cena vsakega od teh treh delov lahko v sezoni znaša okoli 10 milijonov evrov. Če dirkalnik ocenimo na 12 do 15 milijonov, ne bomo veliko zgrešili.

RB18 moštva Red Bull Racing – prestižno inženirstvo ima svojo ceno © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Privlačen razstavni dirkalnik - najcenejši dirkalnik F1

Cena: od 118.000 evrov

Na platformah, ko je f1authentics.com, se že pojavljajo dirkalniki F1 za 100.000 angleških funtov, kar je trenutno okoli 118.000 evrov. Seveda tu ne gre za dirkalnike, ki so nastopili na dirkah, temveč take, ki se pojavljajo na razstavah in so kar najbolj podobni originalnim dirkalnikom.

Ti poceni dirkalniki F1 seveda tudi nimajo motorja ali menjalnika. Gre za ohišje dirkalnika z volanom, da ga lahko parkiraš v garaži ali voziš po dvorišču, če ga potiska dovolj prijateljev – soapbox deluxe.

03 Second hand luksuz - rabljen dirkalnik F1

Cena: nekaj milijonov evrov

Če želiš kompleten dirkalnik F1, ki ga je mogoče voziti in ima svojo zgodovino, zadeva postane bistveno dražja. Pri določitvi cene pomagajo javne dražbe. Dirkalnik moštva Senna-McLaren, Schumacher-Ferrari? Več kot 5 milijonov.

V teoriji so ti dirkalniki vozni, v praksi pa se med vožnjo raje ne poslužuj delikatne dirkalne tehnologije. Izguba vrednosti je vnaprej določena – tudi če se uspešno izogibaš zaščitnim ograjam in stenam. Zapletena dirkalna tehnologija pač ni namenjena amaterskim rokam.

V primeru najdražjega dirkalnika F1, ki je bil doslej prodan na dražbi, temu morda ni tako, saj ima relativno preprosto mehaniko in nima elektronike: rekord najdražjega dirkalnika F1 ima Mercedez, s katerim je Juan Manuel Fangio leta 1954 postal svetovni prvak – okoli 30 milijonov dolarjev.

04 Zlovešč RB17 - cestni dirkalnik F1

Cena: 7,2 milijona evrov (vključno z DDV)

Moštvo Red Bull Racing je leta 2020 dirkalo z RB16, leta 2021 z RB16B, trenutno pa uporablja RB18. Zakaj ne obstaja RB17? Odgovor: dizajnerski genij Adrian Newey je imel prav posebno idejo in trenutno skupaj z Red Bull Advanced Technologies ustvarja hiperavto s tem imenom. Dva sedeža, karbonski monokok, V8 biturbo s hibridno podporo, talni efekt. Radikalnih 900 kg pri 1.100 konjih. To so aktualne dimenzije F1. Trenutna generacija Formule 1 mora tehtati vsaj 798 kilogramov, vendar to uspe le redkim moštvom. Moč hibridnih V6 motorjev, ki se trenutno uporabljajo v Formuli 1, je ocenjena na 1.000 konjev.

RB17 naj bi stal 5 milijonov funtov, brez davkov. Od leta 2025 naj bi jih na leto proizvedli 15, dokler ne dosežejo maksimalne kvote 50. Cena transporta do garaže znaša 7,2 milijona evrov. Zainteresirani kupci iz Avstrije, ki zahtevajo registracijo za cestno vožnjo, morajo k temu prišteti še 2 milijona. Pri 9,2 milijonih evrov se cena RB17 ne razlikuje kaj dosti od aktualnega dirkalnika F1, zaradi česar je RB17 vreden svojega imena in umestitve med RB16 in RB18.