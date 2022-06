Senzor, ki ga prilepiš na nadlakt, aplikacija na telefonu pa ti sporoči rezultat. Veristable, Supersapiens in MillionFriends so luksuzni digitalni dnevniki za spremljanje in ocenjevanje tvoje prehrane in življenjskega sloga ter njunega vpliva na krvni sladkor. Dragocen vpogled, ki ti lahko spremeni življenje.

