Tom Oehler + Dolomiti = čarovnija

"Zapletene linije so najboljše," trdi trial gorski kolesar Thomas Oehler . To ni bilo še nikoli bolj resnično, kot v njegovem novem videu, Tom Oehler rides the Dolomites . 37-letni Avstrijec izkoristi nove višine v italijanskem pogorju, da bi odkril zahtevne poti, ki bi bile preizkušnja za dve desetletji njegovih izkušenj.

Da bi proslavili razkritje te vizualno osupljive in na trenutke vrtoglave turneje, smo se z Oehlerjem pogovarjali o tem, kako je film nastal, o izzivih in trikih, ki jih svet še ni videl.

Toma Oehlerja v Dolomitih si oglej v spodnjem videu:

Taking on the Dolomites

Dolomiti tvorijo osupljivo kuliso, toda zakaj si se odločil za snemanje prav tam?

Oehler in veličastni Dolomiti za njim © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Območje sem že poznal s tamkajšnjega gorskega kolesarjenja. Toda vzpon do koče, iz katere smo snemali, je povsem nenavaden. To je nenavadno mesto za vožnjo s kolesom, saj je ravno na vrhu gora. Običajno so koče nekoliko nižje, toda tukaj se je treba povzpeti na vrh, če želiš imeti lepe razglede. To je bil eden glavnih razlogov, da smo se odločili za to kočo, ker je bilo tako visoko.

Že prej si vozil podobne odseke. Kakšna je bila tvoja izkušnja tamkajšnje vožnje za ta video?

Podobno je kot na drugih območjih, ki sem jih vozil, zato približno vem, kako naj bi izgledale skale in poti. Odsekov nisem natančno poznal. Tudi na enem mestu ni bilo vse posneto; zamenjali smo več lokacije, da smo ujeli tudi bolj izpostavljene, visoke alpske poti brez prostora za napake.

Ena z vrha © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Označene poti v Dolomitih © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Obožujem vse vrste gorskega kolesarjenja, toda alpsko gorsko kolesarjenje je moje najljubše področje. Imam močno trial ozadje, zato sem, ko sem stopil naprej na sceno gorskega kolesarjenja, vedel, da lahko s svojo tehniko prevozim veliko poti, ki bi bile za druge kolesarje z drugačnim ozadjem prezahtevne.

Visoko v gorah © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Kakšni so bili izzivi vožnje na tako oddaljeni lokaciji?

No, tam gor sem zaradi velike nadmorske višine res slabo spal. To je na več kot 3000 metrih. Prej sem bil v Nepalu in Kurdistanu, kjer smo opravili nekaj resnično visokogorskih poti in z nadmorsko višino sva se skoraj spoprijateljila, a ne čisto. Običajno me [bivanje na višini] stane veliko spanja.

V Dolomitih sem zjutraj vstal in bilo je ledeno. Predstavljaj si mene, zavitega v odeje. Bilo je zelo mrzlo in oblačno. Upali smo na jasno vreme, da bo najlepši sončni vzhod, a se ni izšlo tako.

Vožnja blizu roba © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

S katerimi drugimi izzivi si se še srečal?

Odpravili smo se konec avgusta, ki je v Italiji zelo zaseden. Vreme je bilo lepo, zato se je po gorah sprehajalo na stotine Italijanov. Ko se v Avstriji s kolesom povzpenjaš po visokih alpskih poteh, te ljudje niso veseli, ker naj bi bile to peš poti.

Ko to isto počneš v Italiji, se jim zmeša, všeč jim je. Ustavljali so se in nas opazovali. Navajen sem trial nastopov za velika občinstva, toda ko se ukvarjam z alpskim gorskim kolesarjenjem, želim biti sam, zato je bilo nekoliko čudno, ko je 20-25 ljudi stalo in gledalo, potem pa ploskali, ko sem zvozil odsek.

Brez skrbi, samo prehitevam. Na poteh sobivajo kolesarji in pohodniki. © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Je občinstvo pritiskalo na tvojo vožnjo?

Ne. Moraš imeti občutek za svojo cono udobja. Običajno v alpskem gorskem kolesarjenju ne greš čez to cono udobja, ker so lahko posledice resne. Običajno, ko nastopam, želim zaradi gledalcev zapustiti to svojo cono. Torej, ko smo snemali, sem se moral prepričati, da tega ne delam za kamero ali za množico, ampak sem moral voziti samo stvari, ki bi jih običajno vozil, da ne bi postalo preveč nevarno.

Oehler napade ozko pot, ne glede na to, kako nevarna je © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Tukaj definitivno ni prostora za napake © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool Taka vrsta skalnatega terena ni lahka za vožnjo © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Nekateri odseki so videti zelo nevarni. So bili kakšni strašljivi trenutki?

Na tisti izpostavljeni stezi, kjer se vozim v steni na pol metra široki poti, je bilo kar naporno. Bilo je precej tvegano. Te poti sem že prehodil, zato mi je ostal ta odsek v mislih še nekaj tednov.

Takrat nisem bil prepričan, ali bom zvozil določene odseke, nato pa sem bil na snemalni dan, ko smo se vzpenjali tja gor, malo pred ekipo in sem pomislil: "V redu, lahko grem in poizkusim zdaj brez snemanja ali kogarkoli, ki bi me gledal." Ko sem prišel tja gor, sem si najprej nataknil čelado in poizkusil zase, tako da sem vedel, da je to izvedljivo. Potem smo vse še enkrat ponovili za posnetek.

Kjer je volja, tam je pot © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Je bilo kaj kul trenutkov, ki niso prišli v končni izdelek?

En odsek je bil okoli koče ob starem dvigalu, s katerim so prevažali hrano do koč. Koča je bila majhna in precej nestabilna. Naredil sem majhen kicker iz kamenja, da sem prišel gor in potem nazaj dol. Na žalost to ni prišlo v sam film, ker se, ugibam, nekaj z vidika snemanja ni dobro izšlo.