, ki ga popelje okoli sveta - od Arabskega zaliva do Indijskega oceana, od najvišjega mostu na svetu do vrtoglavih pečin Avoriaz v francoskih Alpah. To je potovanje, na katerem je sodeloval z nekaterimi resničnimi legendami BASE skokov.

To je zgodba o dvoletnnem potovanju

Nekateri vozijo motorje, drugi se ukvarjajo s BASE skoki, le redki pa počnejo oboje. Še manj oseb pa izvaja edinstveno kombinacijo mogočnih trikov FMX-a in drznih skokov BASE. Zato se je Toma Pagèsusa prijel nadimek

Pagès, eden najboljših FMX akrobatov na svetu, je progo za svoj podvig zasnoval v Avoriazu, smučarskem središču v osrčju Portes du Soleil, v francoskih Alpah. Tam naj bi poskusil - in na koncu tudi izvedel - nepredstavljivo zahtevno in nevarno akrobacijo, ki jo je celo svetovni Red Bull X-Fighters prvak označil za "projekt življenja".

"Zamisel se je porodila poleti leta 2019 ob pogovoru s pokojnim Vincetom Reffeta," je dejal Pagès. "Vedela sva, da je bil skok FMX-BASE že izveden, vendar ga nihče ni izvedel v kombinaciji s triki. To je bila najina izhodiščna točka."

"Na začetku projekta sem opravil približno 200 skokov s padalom, vendar je Vince želel, da jih imam za seboj vsaj 300, preden bi sploh poskusil z BASE skoki," nadaljuje Pagès. "Zato sem v začetku leta 2020 odletel v Dubaj in se pridružil skupini

Tom Pagès in Fred Fugen