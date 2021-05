Kdo sestavlja zmagoslavno tričlansko ekipo? Za nazoren vpogled v življenje profesionalnega voznika, moramo najprej stopiti korak nazaj, v čase, ko je bil Pierre še novinec Formule 1. Spoznaj ekipo, ki mu ves čas stoji ob strani, tako na stezi kot izven nje. Ko je mlad dirkač za volanom, je glavni inženir, Mattia Spini Pierreova, njegova desna roka in omogoča, da lahko vsakič znova iz motorja iztisnejo maksimalno moč in pridobijo zlata vredne sekunde. Medtem ko on skrbi, da je dirkalnik v popolnem stanju, je Pierreova osebna trenerka Salmela odgovorna za voznikovo fizično in mentalno pripravljenost, da lahko na stezi dostavlja neverjetne rezultate.