Izkoristi naravo kot svoj poligon

Danes vam predstavljamo fartlek , metodo vadbe, za katero lahko rečemo, da je mešanica drugih poznanih metod. V fartlek namreč lahko vključimo katero koli vsebino, če s tem le dosežemo zadani cilj. Ker je tek vzdržljivostna vadba in ker želimo poskrbeti, da je do pozne pomladi, ko se začnejo vrstiti takšne in drugačne tekaške preizkušnje, naša aerobna komponenta na vrhuncu, bomo v spodaj dodan trening vključili vsebine, ki krepijo vzdržljivost našega sistema.

Fartlek je treba nujno izvajati v naravi, saj nam lahko njena posebna raznolikost trening dodobra popestri. Na tej točki je potrebno dodati še to, da kljub temu, da je sistematičen načrt treninga lahko avtocesta do uspeha, pa je pri fartleku dobrodošlo, da se ravnate po navdihu. Na primer: na teren pojdi z zavedanjem, da moraš v sklopu fartleka opraviti nekajkrat po dve minuti teka v višjih obratih. Povsem tvoja odločitev pa je, ali boš intenzivnejši del odtekel v klanec ali po ravnini, povsem tvoja odločitev je tudi, koliko bo odmora med enim in drugim intervalom. Zaradi te svobode v vadbi nekateri tekači fartlek obožujejo, spet drugi pa mu očitajo premalo strukture.

Primera treninga fartleka:

1. 60 min TRENING

2. 90min TRENING

Za krepitev aerobne kapacitete:

Vaje za ekonomičnost pri teku:

Postopnost je ključna