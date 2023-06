Na tej avanturi tekmovalci pot preko Alp premagujejo peš ali po zraku z jadralnimi padali. Po kar nekaj letih brez predstavnika imamo na startu enajste izvedbe tekmovanja svojega borca spet tudi Slovenci! Lenart Oblak pravi, da si predvsem želi priti do cilja, kar na tej tekmi pomeni že velik uspeh.

Tekmovanje letos beleži dvajset let od prve izvedbe. Leta 2003 sta namreč to izredno zahtevno avanturistično dirko zagnala Ulrich Grill in pokojni vsestranski letalec Hannes Arch . Ponavlja se vsaki dve leti, na njej pa lahko nastopijo le skrbno izbrani tekmovalci. Slovenci smo imeli svojega predstavnika že prvič, ko je med 17 izbranci Uroš Rožič zasedel odlično 6. mesto, priključek z najboljšimi pa je držal skoraj do konca. Kasneje smo imeli na dirki še dva tekmovalca, Simona Čopija leta 2007 in Primoža Sušo leta 2009, oba sta se zaradi poškodb odrezala slabše od pričakovanj in tekmi končala predčasno na 19. in 30. mestu.

Leta 2017 je trasa vodila tudi okoli Triglava © Sebastian Marko

01 Kaj je Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps je že od začetka dirka najboljših jadralnih padalcev, ki pa morajo biti tudi dobri gorniki in po potrebi tudi tekači. Pravila namreč velevajo, da se od starta do cilja gibajo le s pomočjo jadralnega padala ali peš, pri tem pa morajo imeti osnovno opremo ves čas pri sebi. V praksi to pomeni precej težak nahrbtnik, s padalom vred. Ostale potrebščine, vključno s hrano, po tleh prevaža spremljevalec, ki je ob idealni izbiri odličen logistični svetovalec, vremenoslovec, psiholog, maser, kuhar in še kaj. Premika se z vozilom, največkrat kombijem ali manjšim avtodomom, ter nudi tekmovalcu vso mogočo podporo, le pri napredovanju mu ne sme fizično pomagati.

Velikokrat ne gre po zraku, takrat je treba vzeti pot pod noge... © Vitek Ludvik / Red Bull Content Pool

Trasa avanturiste vodi preko najvišjih alpskih grebenov, pot pa jim v grobem določajo kontrolne oziroma obratne točke. Prvih se moraš dotakniti, druge so nekakšni količki, okoli katerih je potrebno iti, da ostaneš v igri. Kako pridejo od enih do drugih, je stvar vsakega posebej. Večini je seveda cilj čim več leteti s padalom in čim manj hoditi, a vremenske razmere v gorah niso vedno na njihovi strani in pravilne taktične odločitve lahko v nekaj urah spremenijo vse. Če imajo smolo, se lahko zgodi, da več dni po vrsti samo hodijo oziroma tečejo po dolinah, čez prelaze, po planinskih poteh, brezpotjih… Prepovedana je uporaba tunelov, ki povezujejo gorske doline.

Tekmovanje traja 13 dni, od 14.6. ob 6h zjutraj in nato vsakih 48 ur do konca tekme, pa je tekmovalec, ki je tisti trenutek na zadnjem mestu, izključen iz dirke. Vsak seveda lahko dirko zapusti tudi sam, ponavadi pa se to zgodi zaradi poškodb ali prevelike izčrpanosti. Ponoči se tekmovalci ne smejo premikati, počivati morajo vsaj 7 ur, to pa morajo opraviti znotraj časovnega okna od 21h do 6h zjutraj. Le enkrat na tekmovanje lahko izkoristijo “nočno karto” in se premikajo po tleh tudi preko noči. Tekmovalna komisija s pomočjo gps naprav in satelitskih telefonov vse tekmovalce podrobno spremlja ves čas.

Brez veliko gorniških izkušenj na tej dirki ne gre... © Vitek Ludvik

Od leta 2011 do 2021 Slovenci na Red Bull X-Alps nismo imeli tekmovalcev, je pa šla trasa leta 2017 okoli Triglava, ki je bil druga obratna točka dirke od Salzburga do Monaka. Od Salzburga do Monaka so pravzaprav dirkali vse od začetka do leta 2019, vsako leto z nekoliko spremenjenim naborom kontrolnih in obratnih točk, z letom 2021 pa se je to spremenilo, saj je bil takrat prvič start in cilj v Avstriji. Tudi letos bo tako, Kitzbühel bo gostil start, cilj pa Zell Am See. Pot bo tekmovalce vodila iz Avstrije v Nemčijo, Švico, okoli Mont Blanca v Italijo, tudi preko Dolomitov, mimo Treh Cin in nazaj v Avstrijo. Kako dolgo pot bodo dejansko naredil tekmovalci, seveda nihče ne ve, minimalne zračne razdalje pa je za 1.223 kilometrov.

Trasa 2023 © ZOOM

02 Kdo je Lenart Oblak

Nekdanji vrhunski biatlonec doma v Podobenu v Poljanski dolini je leta 2018 nastopil na zimskih olimpijskih igrah, nato pa končal tekmovalno kariero. Sedaj je biatlonski trener, vodja mladinske reprezentance, pa tudi strastni gornik, turni smučar, gorski kolesar in avanturist. Zaključuje fakulteto za šport, njegova največja strast pa je letenje z jadralnim padalom. S tem je začel leta 2016, pravi pa, da ima občutek, da se je na tekmovanje Red Bull X-Alps pripravljal celo življenje. Dejstvo, da je bil sprejet med elito, ki na tej dirki tekmuje, ga seveda močno veseli in motivira.

Lani je zmagal na tekmovanju X-Slovenija, ki je organizirano po vzoru Red Bull X-Alps, s tem pa dokazal, da mu tovrstne preizkušnje ležijo. Na veliki avanturi bo seveda vse veliko zahtevnejše, mnogo daljše in v najmočnejši konkurenci, tekmoval bo prvič, zato o konkretnih ciljih nima smisla govoriti. Lenart pravi, da je njegova prva želja priti do cilja, kar je ogromen zalogaj sam po sebi. Da to dosežeš, moraš držati priključek z najboljšimi in ciljno pristajalno ploščad na jezeru Zell doseči do 23.6. Za primer: na zadnji dirki leta 2021 je do cilja prišlo le pet tekmovalcev od tridesetih, le še šest pa jih je do cilja ločilo manj kot 100 zračnih kilometrov. Na prvi dirki leta 2003 so na cilj prišli le trije, naš do sedaj najboljši predstavnik Uroš Rožič pa je tekmo končal kot šesti, 143 kilometrov od cilja v Monaku.

Lenartov spremljevalec na dirki je Mitja Šuštar .

03 V živo s pomočjo GPS tehnologije

Tekmovanje bo mogoče ves čas spremljati v živo preko spletne strani www.redbullxalps.com , kjer so na voljo tudi vse informacije o tekmovanju in tekmovalcih. Lokacija in premikanje vsakega tekmovalca bosta prikazana s pomočjo najsodobnejše tehnologije, vključno z najboljšimi zemljevidi v 2D in 3D izvedbi. Poleg tega bodo na voljo redne novice s terena in fotografije ter video posnetki, ki jih bodo pošiljali tekmovalci in spremljevalci.