Seznam filmov in oddaj, ki te bodo navdušili nad UCI MTB svetovnim pokalom

Mercedes-Benz UCI gorskokolesarski svetovni pokal se vrača. Sezona 2021 se bo začela čez nekaj tednov z uvodno XCO tekmo v Albstadtu v Nemčiji. Da bi te spravili v razpoloženje za prihodnja tekmovanja, smo zbrali nekaj najboljših oddaj, filmov in video vsebin, povezanih z UCI-jem, ki si jih lahko ogleadaš na Red Bull TV in Redbull.com. V njih nastopajo številni odlični športniki iz obeh disciplin (spust in kros) in so predstavljeni na spodnjem seznamu.

Dogajanje v Albstadtu se začne 7. maja in časa za ogled video vsebin je dovolj, zato preleti spodnji seznam, dodaj to stran med zaznamke in si oglej predstavljene vsebine, ko si boš zaželel napete gorskokolesarske akcije.

Rob Warner , gostitelj in vodilni komentator Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala na Red Bull TV, je v seriji Rob Meets v središču pozornosti. Serija prikazuje, kako Warner potuje po domovih elitnih gorskih kolesarjev, ki tekmujejo na dirkah svetovnega pokala v krosu in spustu, ter z njimi izvede intervjuje, tam, kjer se počutijo najbolj sproščeno. Gosti mu nudijo vpogled v poklicno življenje, vsakodnevne dejavnosti in kako je tekmovati v svetovnem pokalu. Warner se poleg pogovorov s športniki pogovarja tudi z njihovimi družinami in prijatelji, ki delijo osebne zgodbe, ki so oblikovale življenja teh športnikov.

Med športniki, ki so predstavljeni v najnovejših serijah, so Pauline Ferrand-Prévot , Loïc Bruni in Tahnée Seagrave , v prejšnjih sezonah pa se je Warner srečal z Jolando Neff , Brookom Macdonaldom , Bernardom Kerrom , Finnom Ilesom , Aaronom Gwinom , Gregom Minnaarjem , Julienom Absalonom in Rachel Atherton . Rob Meets se je razširil tudi preko kolesarskih dirk, z epizodami o športnikih v motošportu, motociklizmu in plezanju.

3. Way to the Top

Lars Forster – Way to the Top