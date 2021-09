Snowshoe nam je dostavil ultimativni zaključek UCI MTB svetovnega pokala

V tem tednu si lahko veliko pridobil in veliko izgubil, saj je bila dirka dvojna. Tekmovalci so morali biti pripravljeni tekmovati šest dni in ne tri, ko je navada. Za športnike je bilo veliko razmišljanja. Pravilno okrevanje in počitek ter raztezanje, zagotovo pa je bila pomembna tudi pravilna prehrana. Tudi proga se je od prve do druge dirke nekoliko razlikovala, zato so se tekmovalci spopadli tudi z izzivom v smislu učenja in prilagajanja na novo progo.