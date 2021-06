Vse, kar moraš vedeti o svetovnem gorskokolesarskem pokalu v Leogangu

Potujoči cirkus Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala se je vrnil v Leogang v Avstriji za naslednjo postajo dirkalne serije gorskega kolesarjenja. To je prvi krog svetovnega pokala za tekmovalce v spustu in tretji za tekmovalce v krosu.

Leogang je vrsto let svetovnega pokala gostil zgolj tekmovanje v spustu, tokrat pa se bodo tekmovalcem v spustu pridružili tudi tekmovalci v krosu ter njihove ekipe. Tekmovanje v krosu se je na avstrijskem prizorišču odvilo že v letih 2012 in 2020. Ujemi vse, kar moraš vedeti o dogajanju v Leogangu za leto 2021.

01 Kakšen je urnik in kje si lahko ogledam dirke?

11. junij: UCI MTB XCC svetovni pokal Leogang

XCC short track – Leogang

12. junij: UCI MTB DH svetovni pokal Leogang – ženske

12. junij: UCI MTB DH svetovni pokal Leogang – moški

13. junij: UCI MTB XCO svetovni pokal Leogang – ženske

13. junij: UCI MTB XCO svetovni pokal Leogang – moški

02 Kakšna je proga za spust?

DH proga v Avstriji je bila označena (morda nepresenetljivo, saj je v kolesarskem parku) kot zelo "bike parkovska". V zadnjih letih se je proga tudi nekoliko spremenila, tako da je postala bolj tehničen zahtevna za tekmovalce. Najnovejše spremembe so bile vidne na svetovnem prvenstvu leta 2020, kjer je bil progi dodan nov strm, tehničen gozdni odsek, poln korenin. Lansko leto pa je bil nov tudi ogromen "gap jump", ki je izločil nekaj tekmovalcev.

Nov strm gozdnat odsek s koreninami, ki čaka na nepozorne kolesarje © Bartek Wolinski

03 Kakšna je proga za kros?

Kros proga v Leogangu je razmeroma nova, saj se je prvič uporabila šele na svetovnem prvenstvu leta 2020. Dolga je 3,6 km in ima dva dolga glavna vzpona. Proga gre nekajkrat v gozdna območja in tam so spusti strmi ter zahtevni. Na progi je nekaj tehničnih elementov, ki bodo preizkusili sposobnosti tekmovalcev, vključno z vrzelmi in korenskimi prehodi.

Pridruži se Emily Batty po novi kros progi:

Leogang XCO predogled proge z Emily Batty

04 Kje se nahajamo?

Leogang Bike Park, kjer potekajo dirke svetovnega pokala, se nahaja v Zell am Seeju v okrožju Salzburg, proti zahodnemu delu Avstrije. Samo mesto je zelo prijetno in ima nekaj več kot 3000 prebivalcev. Skozi mesto vodi čudovita gorska cesta. Prelepe gore, ki prevladujejo nad pokrajino v in okoli kolesarskega parka Leogang, so del Severnih apneniških Alp.

Leogang ponuja slikovito kuliso za kros dirko © Bartek Wolinski

To je še ena postaja, kjer sta v veliki meri glavni valuti zimski turizem in zimski športi, čeprav poleti ni nenavadno videti, da se reliji starodobnih motociklov ali športnih avtomobilov prebijajo skozi gore ter čez reko, ki teče skozi središče doline. Če povzamemo, to je precej idilično mesto.

05 Kaj se je zadnjič zgodilo v Leogangu?

Spust

Kot že omenjeno, je Leogang gostil UCI gorskokolesarsko svetovno prvenstvo 2020. Dirke so se odvile oktobra in nič ni nenavadnega, da je vreme vplivalo na razmere na progi in močan dež, noč pred finalom v spustu je progo spremenil v spolzki nered.

Švicarka Camille Balanche je s previdno in uravnoteženo vožnjo presenetila na ženski dirki. Pri moških se je na prvo mesto uvrstil Britanec Reece Wilson. Kot eden izmed prvih kolesarjev, ki so se podali na progo, je moral gledati 31 tekmovalcev, ki so se spuščali za njim, a nihče ni mogel premagati njegovega časa.

DH zmagovalne vožnje – Leogang

Kros

Slabo vreme v Leogangu je vplivalo tudi na novo kros progo, zaradi česar je bila proga ves čas blatna, a vsaj dirkalni dan je bil suh. Francozinja Pauline Ferrand-Prévot je prevladovala med ženskami, saj je že drugo leto zapored za tri minute ugnala Italijanko Evo Lechner. Med moškimi pa je bil presenetljivi zmagovalec Francoz Jordan Sarrou.

Ferrand-Prévot ohrani naslov svetovne prvakinje za še eno leto © Bartek Woliński

06 Kdo bo zmagal?

Spust

Predogled DH sezone – tekmovalci se pripravijo

Težko je pogledati stran od Francozov, kar se tiče zmag v kategoriji Elite Men. Loïc Bruni je tukaj zmagal na dirki leta 2019 in v lanski skrajšani sezoni svetovnega pokala zmagal zadnjo dirko dvojnega kroga v Lousãu. Portugalsko prizorišče ni bilo tako dobro za Brunijevega najboljšega prijatelja Lorisa Vergierja, a Francoz bo imel samozavest, saj je lani v dvojnem krogu v Mariboru zabeležil dve zmagi v svetovnem pokalu. Skupni prvak svetovnega pokala 2018 Amaury Pierron se prav tako vrača v dirkalno zasedbo Francozov.

Now or never

Zanimivo bo videti, ali lahko skupni zmagovalec svetovnega pokala 2020, Britanec Matt Walker, končno doseže prvo zmago na svetovnem pokalu, medtem ko čudežna zgodovina Aarona Gwina v Leogangu s štirimi zmagami pomeni, da Američana preprosto ne moreš izključiti .

Aaron Gwin in Leogang imata zgodovino © Bartek Woliński

Napovedovanje potencialne zmagovalke v kategoriji Elite Women ni tako enostavno kot nekoč. Standardi so se v zadnjih letih dvignili in tekmovalke, kot sta Marine Cabirou in Nina Hoffmann, se lahko primerjajo z bolj uveljavljenimi tekmovalkami, kot je Francozinja Myriam Nicole . Avstrijka Vali Höll bo končno dirkala v eliti, potem ko jo je imela lani zaradi poškodbe skrajšano sezono.

Nina Hoffmann: zmagovalna vožnja – Maribor druga tekma

Tahnée Seagrave iz Velike Britanije v sezono prihaja s poškodbami, zato je težko podati napoved, medtem ko v tej sezoni ne bomo videli Rachel Atherton , saj bo tekmovalka ekipe Atherton Bikes v naslednjih nekaj mesecih prvič postala mama.

Kros

Uvodni dve dirki Mercedes Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala v krosu sta nam zagotovo pokazali, kdo je imel dobro formo v zgodnji sezoni. Pri moških je bil Britanec Tom Pidcock verjetno MVP dirk v Albstadtu in Nové Městu, saj si je priboril peto oziroma prvo mesto. V Leogangu pa ne bo tekmoval.

Tudi Mathieu Van der Poel ne bo smel tekmovati, zato brez teh dveh mogočnih sil vidimo Victorja Koretzkyja, ki je zmagal v Albstadtu, in Mathiasa Flückigerja kot potencialna zmagovalca. Seveda pa nikoli ne izključimo niti Nina Schurterja.

Flückiger je lahko zadovoljen s svojimi nastopi v svetovnem pokalu © Bartek Woliński

Za ženske obstaja ena izjemna kandidatka za zmago: Loana Lecomte. V prvih dveh krogih svetovnega pokala še nobena ni bila v njeni ligi. Sicer pa bosta Američanka Haley Batten in Francozinja Pauline Ferrand-Prévot iskali svojo priložnost.

Oglej si dirke Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala na Red Bull TV – in ne pozabi prenesti brezplačne Red Bull TV aplikacije , da boš lahko na vseh svojih napravah spremljal nenadomestljivo MTB akcijo!