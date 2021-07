Vse, kar moraš vedeti o svetovnem pokalu v Les Getsu

Dolgi in hitri zavoji - to je Les Gets

Zgornji del proge omogoča, da greš "na polno". Zgoraj ima proga velike odprte odseke, po katerih je vožnja zabava. Nato gre v nekoliko manj gozdnato območje in se konča s še enim široko odprtim koncem. Gozdnat odsek je strm in zapolnjen z mešanico kamnov, korenin in mehke zemlje.

