Kakšen je urnik dirke in kje jo lahko spremljam?

2,8 km dolga proga poskrbi za pravo adrenalinsko vožnjo. Na začetku proge je teren večinoma skalnat. Nekje na polovici kolesarji vstopijo v gozdni pas, ki jih vodi do skalnatega odseka Liberty Boneyard, ki je del proge od leta 2018. Kolesarji z nizi skokov preidejo v zadnji del, kjer na njih čaka dolg odsek, kjer spustijo zavore, da dosežejo čim večjo hitrost.

Oglej si progo, s katero so se kolesarji soočili na Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskem svetovnem pokalu v Fort Williamu leta 2019.