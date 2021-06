Ni novost na naših cestah, najbolj pogosto viden na največjih dirkah z gorskimi kolesi - modro-črni, od letos tudi zeleni kombi Volkswagen Crafter, ki pa je veliko več kot samo kombi. Je uradno vozilo Uniorjeve tovarniške kolesarske ekipe, ki se v letu 2021 imenuje Unior-Sinter , v kombiju pa se skriva čisto prava mobilna delavnica.

Mobilna kolesarska delavnica ekipe Unior-Sinter © Tine Mahkovec

Ekipa Unior-Sinter tekmuje na najvišjih tekmovanjih svetovnega ranga v gorskem kolesarstvu, za dobro podporo na tekmovanjih pa je ekipa rabila tudi vrhunsko podporno vozilo.

V letu 2018 proizvedeno in predelano vozilo, je bilo skrbno načrtovano za delo kolesarskega mehanika na terenu. Model Crafter z daljšo medosno razdaljo in povišano stojno višino, služi ekipi za transport opreme in koles na dirke najvišjega ranga, na samih prizoriščih pa kombi deluje tudi kot prava mobilna delavnica.

Skrbno načrtovana mehanikova "pisarna" © Tine Mahkovec

Predelavo in načrt predelave kombija je izvedlo podjetje Špan , sama ideja predelave pa je plod dela Anžeta Pečarja , glavnega mehanike ekipe Unior-Sinter, Jerneja Muzge , produktnega vodje za kolesarski program pri Uniorju in Riharda Sakelška , specialista za predelavo servisnih vozil pri podjetju Špan.

Notranjost kombija je opremljena s posebno opremo znamke nemškega proizvajalca Aluca , predali in omarice pa so seveda napolnjene z Uniorjevim kolesarskih orodjem . Vsa vgrajena oprema je specifična za vgradnjo v vozila, saj je narejena iz aluminija, kjer je teža ključni faktor.

Uniorjevo orodje je zloženo v posebne izrezane pene, kjer ima vsako orodje točno določeno mesto. Ključna prednost sistema je predvsem hitrejša manipulacija z orodjem med delom kot tudi varen transport. V kombiju je nameščen tudi primež z vrtljivim podstavkom, kar omogoča tudi že bolj napredna popravila in delo na vzmetenju.

Vsakemu delu orodja pripada točno določeno "počivališče" © Tine Mahkovec

Glavne želje Anžeta in Jerneja so bile, da bi kombi deloval kot samostojna mobilna delavnica za kolesa, kot tudi, da bi imel dovolj prostora za shranjevanje delov, koles ter vse prtljage tekmovalne ekipe. Na svetovni pokal ekipa odpotuje z 12 kolesi, vso prtljago za 10 ljudi, servisnimi šotori, rezervnimi deli in še marsikaj. Pametne rešitve v kombiju, omogočajo optimalno shranjevanje, tako da prostora nikoli zmanjka.

Velik poudarek se je dalo tudi shranjevanju najmanjših delov – za to so se uporabili številni predalniki različnih velikosti in dodatni sortirniki.

Vijaki, matice ... vse ima svoje mesto © Tine Mahkovec Kolesarski mehanik točno ve v katerem predalniku je kaj © Tine Mahkovec Čisto vsak rezervni del ima svoje mesto © Tine Mahkovec

Pomemben element v kombiju je tudi razsvetljava in elektrika. Uporabljene so varne LED luči, na vsakem koncu kombija pa je možen tudi priklop na elektriko. Kombi napaja dodaten akumulator, z zunanjim priklopom pa ga je možno priklopit tudi na zunanji vir elektrike.

Seveda ne gre brez dobrega avtomata za kavo, ki je dobil svoje stalno mesto v kombiju. Poleg njega, imata svoji polici tudi toaster in žar. Časa za piknike na dirkah svetovnega pokala ni veliko, ko pa ga fantje najdejo, pa je žar obvezna oprema.

Celoten kombi in vsa vgrajena oprema, vključno s stojalom za servisiranje koles, je homologirana in vgrajena po vseh predpisih. Za podjetje Špan je bilo to prvo predelano vozilo s specifičnim namenom servisiranja koles, vsekakor pa ne zadnje.

Brez stojala za servisiranje koles preprosto ne gre © Tine Mahkovec