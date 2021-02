Pri ekipnih igrah, kot je na primer League of Legends (RIOT games), ima vsak posameznik svojo vlogo. Nekateri nudijo podporo, drugi pa poskušajo izvesti čim več ubojev, skupaj pa zasledujejo en cilj: zmaga. Nova taktična strelska igra Valorant vsebuje podobne lastnosti: različne agente, ki so dobri pri različnih opravilih.

Najtežje je poiskati način igre (in agenta), ki ti ustrezata. Zato, preden se podaš v naslednjo ranked igro ali se prijaviš na naš globalni Red Bull Campus Clutch turnir, ki je namenjen študentom, dobro razmisli, kako želiš pristopiti k igri in kaj so tvoje močne točke. Kar zastrašujoča naloga, a brez panike, ker smo tukaj mi, da ti pomagamo. Povezali smo se z Aleksandrom 'zeek' Zygmuntom , novim G2 Esports igralcem, in ti priskrbeli vse odgovore, ki jih potrebuješ, da najdeš svojega agenta.

Lurkers

Prvi korak pri izbiri primernega agenta je poznavanje različnih vlog v igri. Kot pravi zeek: »Lurkerji so igralci, ki stojijo v enem območju, medtem ko njihova ekipa napada drugje. Lurker poskuša sovražnikovo ekipo dobiti nepripravljeno, ko napade z drugega položaja”. Kot Lurker moraš postati pravi navigator v vseh mapah, da boš svojo vlogo lahko opravil odlično.

Če veš, kam merijo nasprotniki, jih lahko obkrožiš in jih presenetiš z nepokritih kotov. Prav tako pa moraš biti tudi kreativen: če si uporabil neko pot in na njej pokončal nepripravljeno žrtev, je velika verjetnost, da bodo nasprotniki sklepali, da boš ponovil podoben manever, in te tokrat čakali. Tvoji sovražniki naj tavajo v temi, ne dovoli, da bodo predvideli tvoj naslednji gib. Najprimernejša agenta za ta slog igre sta Omen in na novo izdani Yoru. Sposobnost teleportiranja v njunem Kitu ti pomaga, da se pretihotapiš/prikradeš mimo nasprotnikov in jih presenetiš, ko to najmanj pričakujejo.

Entry fraggers

Če si rad prvi v akciji in nabiraš uboje za svojo ekipo, potem v tebi bije srce entry fraggerja. Za to vlogo moraš biti sposoben zadeti pomembne strele. Pogosto si prva oseba, ki strelja. Zmaga v dvoboju pomeni, da ima tvoja ekipa sedaj prednost enega člana, in obratno v primeru nesrečnega poizkusa. Primerni agenti so Phoenix, Raze in Jett, ki imajo eksplozivno moč in manevrsko sposobnost, da na začetku runde zmagajo pomemben 1na1 dvoboj.

Zeek izpostavlja, da je zelo velika razlika med entry fraggerji in lurkerji. Lukerji so igralci, ki se sprehajajo po zemljevidu, da bi našli uboj – z drugimi besedami, gre za igralce, ki igrajo stran od svoje ekipe. Entry fraggers pa so pogosto s svojo ekipo in zasledujejo osrednji cilj.

Zeek pa dodaja, da lahko pride do situacije, ko je igralec na začetku entry fragger in konča kot lurker. Primer: V Ascentu dobiš kontrolo nad midom in postaviš tja igralca. Sprva bo vloga igralca entry fragger, saj bo pokončal nasprotnika na midu, kasneje pa bo ekipa napadla A, medtem pa boš sam ostal na midu, kjer boš postal lurker.

Sentinels in Initiators

Sentineli in initiatori nimajo močne surove strelske moči, ki jo imata prvi dve vlogi. Zaradi tega ekipi pomagata na druge načine. Sentinel, kot je Sage, lahko pozdravi ali ponovno oživi zaveznike in ponudi izjemno koristno sposobnost, kot je na primer blokiranje območij na zemljevidu s slowi in stenami. Čeprav v igri morda ne bodo izvedli največ ubojev, so zelo pomemben člen uspešne Valorant ekipe. Prav tako so Senteneli pogosto vodje ekipe v igri. Odločajo kateri načrt bo ekipa izvedla in kdo bo storil kaj v stresnih situacijah. Lahko obdržiš mirno kri? Potem moraš igrati sentinela ali initiator agenta.

Ne obremenjuj se

Še vedno nisi prepričan, kaj igrati? Ne skrbi, zeek pravi, da so najboljši igralci Valoranta sposobni odigrati vse, kar ekipa potrebuje, zato je vedno dobro izmenjavati. Poudarja, da hitro lahko zamenjaš osrednjega agenta: »razumeti moraš nove cilje in ekipi olajšati pot do zmage.«

Vedeti, kaj storiti in katere vloge dodeliti znotraj ekipe, je najpomembnejši del igranja v uspešni ekipi Valorant. Osrednje mete ni, pravi zeek, »Zato ostaja veliko prostora za inovacije, še posebej ob izidu novega agenta Yoruja.« Po domače, sedaj je odlična priložnost za nove igralce.