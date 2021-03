10 osupljivih krajev, ki kličejo po dolgih pohodih

Ni potrebe po večmesečnem izogibanju civilizacije, da bi prišel do nekaterih najbolj spektakularno divjih krajev na svetu. Našli smo nekaj najboljših poti, na katerih lahko preživiš približno en teden.

Naše izbire vsebujejo destinacije, kjer se lahko sprehajaš med žagastimi vrhovi čilske Patagonije in prečkaš novo nastala lavina polja na Islandiji; hoja čez ledenik v Afriki (ja, prav si prebral, v Afriki) do spuščanja globoko v ameriški Veliki kanjon. S seznama jih je ušlo še veliko več – a za začetek si zaveži čevlje in se odloči za naslednjo skupino pohodniških dogodivščin.

EVROPA

Laugavegur

Ekstremno ohodništvo na islandski poti Laugavegur © Diogo Tavares/Unsplash

Kje: Islandija

Zakaj: Resnično divja pot skozi osupljive pokrajine

Dolžina: 54 km / 4 dni

Primerno obdobje: Od sredine julija do sredine septembra

Islandija je dežela dramatičnih kontrastov z ledeniki, lavnimi polji, vročimi vrelci in raznobarvnimi gorami, ki jih lahko vidiš na tej nenehno spreminjajoči se poti.

Začne se v geotermalni regiji Landmannalaugar, pot te pelje skozi južno visokogorje do Thorsmörka, bujnega zelenega območja ob vznožju znamenitega vulkana Eyjafjallajokull, ki je leta 2010 dramatično eksplodiral in izbruhnil svežo lavo, ki je tekla skozi dolino.

Thorsmork, Islandija © Alexandre Deschaumes

Dodaten bonus tukaj so svetli islandski poletni dnevi, ki omogočajo dolge pohodne dni in največ časa za uživanje v prostranih odprtih pokrajinah in poslušanje legendarnih folklornih pravljic ob ognju.

Če pot želiš podaljšati za nekaj dni dlje, se ta pot poveže s potjo Fimmvörðuháls, ki pelje mimo novih kraterjev vulkanov Eyjafjallajokull, Magni in Móði, ter treh ledenikov, preden se konča pri slapu Skógafoss.

Berliner Höhenweg

Pohod po Berliner Höhenweg te popelje visoko v avstrijske Alpe © Nathalie Gandrille

Kje: Avstrija

Zakaj: Neprekinjeno osvajanje vrhov po Alpah

Dolžina: 80 km / 7 dni

Primerno obdobje: Od junija do septembra

To je rojstno mesto in sodobno igrišče evropskega alpinizma, čez njega pa se vijejo poti na visoki nadmorski višini, ki potekajo med tradicionalnimi planinskimi kočami.

Ta zahtevna, a dobro označena pot od koče do koče se začne v Finkenbergu in doseže nekaj pomembnih utrinkov, vključno z znano Berliner Hütte – kočo z lesenimi opažnimi stenami in lestenci. Odpira visoke vrhove Zillertala in tri vrhove z okoli 3500 m nadmorske višine - Hochfeiler, Großer Möseler in Olperer – na gorski verigi Tuxer Hauptkamm.

Panorama pogorja Zillertal © Niklas Siemens

Izkušnje na visoki nadmorski višini, spodobna oprema in dobra telesna pripravljenost so bistvenega pomena, vendar se le redko potrebujejo ekstremne alpinistične spretnosti ali pa dereze za uspešno dokončanje poti. In če ti pot ne ustreza, iz koč vodijo potine v doline.

SEVERNA AMERIKA

Veliki kanjon rob-do-roba

Pojdi skozi čarobnost Velikega kanjona © pexels.com

Kje: Arizona, ZDA

Zakaj: Edini način za raziskovanje neizmernega obsega Velikega kanjona

Dolžina: 38 km v eno smer / 4 dni za povratni izlet

Primerno obdobje: Od maja do oktobra

Le manj kot en odstotek od petih milijonov letnih obiskovalcev Velikega kanjona se poda pod rob – toda s to epsko dogodivščino lahko resnično rečeš, da si raziskal globine enega največjih svetovnih čudes.

Pot se začne na severnem robu poti Kaibab in se na 23 km dolgemu odseku spusti za 1800 m do reke Kolorado, kjer pohodniki dobijo povsem drugačno izkušnjo od tistih, ki okolje doživijo zgoraj. Če imaš srečo pri rezervaciji, si privošči noč v ranču Phantom, edinemu prenočišču na tleh kanjona.

Pot Kaibab © Ronnie Macdonald/Wikimedia Creative Commons

Od tam te pot Bright Angel pripelje nazaj na drugo stran kanjona, 15 km dolga povratna pot, ki se povzpne na 1370 m nadmorske višine do južnega roba, od koder se lahko s Trans-Canyon avtobusom vrneš nazaj ali pa vse spet ponoviš vzvratno.

Oh, in če ti je všeč ideja, da bi pot pretekel, je to najhitreje storil Jim Walmsley leta 2016. Pot tja in nazaj je pretekel v samo petih urah, 55 minutah in 20 sekundah.

Yosemite Grand Traverse

Yosemite je raj za ljubitelje narave © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Kje: ZDA

Zakaj: Ultimativno potovanje skozi enega najboljših ameriških nacionalnih parkov

Dolžina: 96 km / 6-7 dni

Primerno obdobje: Od julija do septembra

Ta epska pot združuje najbolj oddaljene in najbolj ikonične dele tega legendarnega parka, meke "big wall" plezanja. Obstaja veliko plusov in minusov, toda ko gre za pokrajino, govorimo o samih plusih.

Začetek je na območju divjine Ansel Adams, na poti pa boš deležen pogledov na visoke gore, prostrane travnike, velike slapove in številne kopalne kotičke.

Skopaj se v jezeru Cathedral © Steve Dunleavy/Wikimedia Creative Commons

Vključuje prehod čez granitne vrhove s pogledom na dolino Little Yosemite Valley, stranski izlet na vrh 3027 m visokega Cloud’s Resta, del poti John Muir in osupljiv kamp ob jezeru Cathedral, mesto, katerega številni smatrajo kot najlepšega v dolini Yosemite.

V parku, ki samo na enem območju zbere milijon svojih letnih obiskovalcev, je to idealen način, da se izogneš gneči.

JUŽNA AMERIKA

Inkovska pot

Po poti Ikov do Machu Picchuja © Gaston Francisco

Kje: Peru

Zakaj: Sledi stopinjam starodavne civilizacije do svetovnega čudeža

Dolžina: 43 km / 4 dni

Primerno obdobje: Od maja do septembra

Ta osupljiva slikovita pot do "izgubljenega mesta Inkov" potuje po prvotnih kamnih, skozi oblačne gozdove in parno subtropsko džunglo, zakrito z očarljivimi ruševinami.

To je absolutno najboljši način, da prideš do Machu Picchuja – in edini način, da si ob Sončnih vratih v relativnem miru, ko se dan in to neverjetno mesto počasi prebujata.

Da bi prišel sem, moraš prehoditi veliko stopnic. © Sean Caffrey/Getty Images

Regija je omejena in za pohode potrebuješ dovoljenja ter vodiča – samostojno pohodništvo ni dovoljeno, zato gre tukaj za skupinsko izkušnjo.

Torres del Paine W-Route

Narodni park Torres del Paine © Getty Images/Moment Open

Kje: Čile

Zakaj: Nepozabna ekspanzivna in robustna pokrajina na koncu sveta

Dolžina: 74 km / 4-6 dni

Primerno obdobje: Od novembra do marca

Patagonija je ena najlepših regij divjine na svetu in to spektakularno območje je zate pripravilo žagaste vrhove, velikanske ledenike in lesketajoče turkizne jezere.

Enosmerna W-pot (poimenovana tako, ker se vije navzgor in navzdol po glavnih dolinah narodnega parka) vsebuje veliko "vau" trenutkov, kot so Torres del Paine, Francoska dolina in ogromna ledena gmota Glacier Grey. Lahko se je lotiš v katerikoli smeri, bodisi začneš pri Lago Greyu ali pa pod znamenitimi Torresovimi kupolami.

Torres del Paine je odličen kraj za tek ali sprehod © Andrea Nogová

Kljub temu, da je izziv prispeti – vsaj dva leta z letalom in dolga vožnja z avtobusom – se regija v vrhuncu sezone hitro napolni s pohodniki, zato, če želiš na pot Refugio, rezerviraj zgodaj. Če pa se želiš izogniti gneči, podaljšaj potovanje in opravi pot "O", ki povezuje oba konca "W" poti.

AFRIKA

Lunine gore

Rwenzori ni tisto, kar bi pričakoval od Afrike © Albert Backer/Wlkimedia Creative Comons

Kje: Uganda

Zakaj: Pobegni blazni množici v eno izmed skritih afriških skrivnosti

Dolžina: 65-70km / 7 dni

Primerno obdobje: Od decembra do februarja

Na območju Rwenzori, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, se nahajajo pokrajine, ki jih v Afriki običajno ne bi pričakovali – na primer bujne alpske doline, trajni ledeniki in gost deževni gozd.

Tu so različne poti, vendar jih večina vključuje vzpon na 5109 m visoki vrh Margherita na gori Stanley, ki je tretji najvišji vrh celine po Kilimandžaru in gori Kenya, začne se na blatnih poteh ter konča z natikanjem derez in vzpenjanju po vrvi vse do vrha.

Prava pustolovščina na izjemno oddaljeni lokaciji, ki meji med Ugando in Demokratično republiko Kongo, je pohod, kjer se lahko resnično izogneš vsemu.

Severna traverza Zmajevih gora

Lepote severnih Zmajevih gora © Scott N Ramsay/Yearinthewild.com

Kje: Lesoto, Južna Afrika

Zakaj: Robusten in oddaljen pohod po konicah, opornikih, grebenih in soteskah

Dolžina: 65 km / 5-6 dni

Primerno obdobje: Od sredine marca do sredine junija, od septembra do oktobra

Ta pot prečka nekaj največjih vrhuncev območja Zmajevih gora, edinstven niz ravnih vrhov in globokih dolin z neverjetnimi pogledi s strmih pečin na robu visoke planote Lesoto.

Ta oddaljena gorska pot se običajno začne pri samostoječem stolpu Sentinel in vodi do sklopa verižnih lestev, vse do vrha obrobja, nato proti jugu, do konca pri prelazu Rockeries ali prelazov okoli vrha Cathedral.

Pogled na hribe se vali dneve in dneve © Dillon McEvoy

Na obrobju je le nekaj poti, zato gre za resnično pohodništvo po divjini, kjer pogosto vodijo živalske poti ter noči, prespane v jamah, ki so posejane po pobočjih.

AVSTRAL-AZIJA

Overland Track

Overland Track z goro Cradle v ozadju © Roxanne Desgagnes/Unsplash

Kje: Tasmanija, Avstralija

Zakaj: Nekatere najbolj divje, oddaljene in slikovite pokrajine v Avstraliji

Dolžina: 80 km / 6-7 dni

Primerno obdobje: Od oktobra do maja

Le redki obiskovalci Avstralije se odpravijo v otoško zvezno državo Tasmanijo in še manj jih gre globoko v njeno divjino – toda tukaj boš našel enega najlepših pohodov na južni polobli.

To je močna pokrajina in močan pohod, ki se začne s prvim dnem, ki je najtežji na celotni poti, vključno s poudarki jezera Crater, opazovalnico Marion in goro Cradle.

Pogled na jezero St Clair z opazovalnice Marion © Juan Jose Basagoiti Mancera/Wikimedia Creative Commons

Teren je zelo raznolik in vključuje deževni gozd, odprte ravnine, jezera, borove gozdove, slapove, mokrišča in gorske vrhove.

To je zahteven pohod, uradna spletna stran pa je polna opozoril o velikosti izzivov, s katerimi se tu spopadejo pohodniki.

Poti Milford/Kepler/Routeburn

Pot Kepler, eden najboljših sprehodov na Novi Zelandiji! © Iswanto Arif/Unsplash

Kje: Nova Zelandija

Zakaj: Celo leto, vendar z omejitvami pozimi, od maja do septembra

Dolžina: Milford – 53,5 km v eno smer / 4 dni; Kepler – 60 km povratno potovanje / 3-4 dni; Routeburn – 33 km v eno smer / 2-4 dni

Primerno obdobje: Od marca do maja (jesen na Novi Zelandiji) je najbolj primerno

Na južnem otoku Nove Zelandije je toliko pohodov , da je težko izbrati, kateri bi se uvrstili na seznam – zato smo na ta seznam uvrstili tri.

Globoko v narodnem parku Fjordland, pot Milford je enosmerna pot od jezera Te Anau do Milford Sounda, ki jo pogosto označujejo kot najboljši sprehod na svetu – verjetno je razlog tudi to, da jo vsako leto prehodi približno 14.000 ljudi. Poteka ob rekah, okoli jezer in navzgor do prelaza MacKinnon, kjer se otoške alpske in fjordlandske pokrajine raztezajo kolikor seže pogled.

Pot Milford v bližini prelaza Mackinnon © AlasdairW/Wikimedia Creative Commons

V istem narodnem parku je Keplerjeva pot zahtevna, a izjemno koristna štiridnevna pot čez gore okoli jezera Te Anau, z oddaljenimi panoramami in težkimi vzponi ter spusti, vključno z brutalnimi 93 ovinki.

Pogledi s poti Routeburn © Ilya Grigorik/Wikimedia Creative Commons

Routeburn je vse v alpskem jeziku in zajema nekaj najlepših pokrajin v državi. Vijuga se čez travnike, po močvirnatih tleh in ob reki skozi sotesko Routeburn mimo zrcalnih gorskih jezer, deročih slapov in nudi čudovite razglede na gore.

Za povrh je tu še 60 km dolga pot Abel Tasman s čudovitimi plažami in zalivi ter visokoalpskimi potmi okoli gore Cook v južnih Alpah, kjer se je sir Edmund Hillary pripravljal za vzpon na Mount Everest.