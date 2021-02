10 iger, ki vam bodo februarja krajšale čas

Pred nami je najkrajši a najslajši mesec v letu ‒ čokolada za valentinovo, krofi za pusta in dobre igre za poslastico. Februarja nam bodo čas krajšale nindže, volkodlaki, ogorčene želve in fantomski tatovi. Kar pester program, ki ne glede na to ali imate Switch, PC, ali konzolo nove generacije, v naslednjem mesecu ponuja zabavo za vsako vrsto igralca.

Pred nami je najkrajši a najslajši mesec v letu ‒ čokolada za valentinovo, krofi za pusta in dobre igre za poslastico. Februarja nam bodo čas krajšale nindže, volkodlaki, ogorčene želve in fantomski tatovi. Kar pester program, ki ne glede na to ali imate Switch, PC, ali konzolo nove generacije, v naslednjem mesecu ponuja zabavo za vsako vrsto igralca.

Zemlja umira in volkodlaki jo želijo rešiti. Werewolf: The Apocalypse je del klasičnega World of Darkness sveta vampirjev, demonov, čarovnikov in garujev - volkodlakov, ki skušajo zaustaviti propad planeta.

3. Nioh in Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PS5) – 5. februar

5. februar je dan za nindže. Za najnovejšo PlayStation konzolo istočasno prihajata znova obdelani verziji Nioh in Nioh 2 v kompletni ediciji. Poleg tega pa bo izdana tudi PC in PS4 verzija Nioh 2: Complete Edition. Kompletni ediciji vključujeta osnovno igro in tri razširitve.

Death Crown igralce postavlja v vlogo smrti, ki poveljuje svojim legijam smrti in kaznuje predrznost človeškega kraljestva. Igra podpira lokalni večigralski način, ker je kaznovanje usmiljenja vrednih ljudi v družbi veliko bolj zabavno! Za tem lahko svojega prijatelja pretentaš v PVP načinu in končno dokažeš kateri izmed vaju je bolj kul. Igro odlikuje nepozaben vizualni slog, saj je dizajnirana v 1-bitnem slogu.

Leta 2013 je Nintendo izdal Super Mario 3D World za konzolo Wii U. Ob 35. obletnici Super Mario Bros. pa prihaja Nintendo Switch predelava Super Mario 3D World + Bowser's Fury s spletnim večigralskim načinom (do 4 igralci), Amiibo podporo in funkcijo Snapshot za zajemanje slik v igri.

7. The 25th Ward: The Silver Case (Switch) – 18. februar

