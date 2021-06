Čas je za poletne pustolovščine v fantazijskih svetovih

Vzemi si čas za raziskovanje temnic, stopi skozi magične portale in zakorakaj na bojno polje. Rdeča nit prvega poletnega mesca je prehajanje med svetovi. Še zadnjič se poslovi od svojih najdražjih in pogumno stopi v Outland v World of Warcraft: Burning Crusade, razišči divjino v The Elder Scrolls Online: Blackwood in prebrodi paralelne dimenzije v Ratchet & Clank: Rift Apart.

Nisi pripravljen… da bi spet podoživeli prvo in med igralci najbolj priljubljeno razširitev MMORPG-ja World of Warcraft. Ponovno stopi skozi Temni portal v uničeni svet Outlanda. Izberi med dvema novima rasama in se pridruži boju proti goreči legiji in llidanu Stormragu.

