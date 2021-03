Marec bo super mesec za vse Nintendo Switch lastnike

Začnite lov na velike pošasti, naredite prvi korak k reševanju partnerskih konfliktov in spustite se v svet pikslov ter retro glasbe. Marca bomo končno dočakali novi Switch ekskluziv Monster Hunter Rise , humorno platformsko miselno igro It Takes Two in uspešnico Narita Boy , ki je na Kickstarterju leta 2017 zbrala več kot 5,000 podpornikov.

Maquette (PC, PS4 & PS5) - 2. marec

Ste si že kdaj poskusili predstavljati koliko je veliko vesolje? Podobno reakcijo v nas vzbuja Maquette, nova miselna igra, v kateri morajo igralci raziskovati rekurzivne svetove znotraj svetov. Na sredini vsake lokacije je modelček okolja (ali maketa), s katerim lahko operirate. Istočasno pa se nahajate tudi v večji, različici tega modela, v naravni velikosti. Če z modelom manipulirate, na primer, da vanj položite ključ, se bo isti ključ pojavil tudi v originalnem svetu, le da bo veliko, veliko večji. Vas že boli glava?

Sea of Solitude: The Director's Cut (Nintendo Switch) - 4. marec

Doživite pustolovščina skozi čudovit svet, kjer nič ni tako, kot se zdi. Soočite se in premagajte svoje strahove. Kay pozna pošasti. Pošasti, s katerimi se vsi spopadamo. Osamljenost, depresija in zapuščenost dobijo obliko zastrašujočih zveri in fantastičnih bitij v večkrat nagrajenem Sea of Solitude, akcijsko-pustolovski igri, ki za Nintendo Switch prihaja v režiserjevi različici.

Blind Drive (PC & mobile) - 10. marec

Najbrž ste že slišali za “blind date”. Kaj pa za Blind Drive? Igro v kateri voziš na slepo? Sliši se zanimivo. Štekaš? Sliši? Ker voziš na blef? Blind Drive obljublja nenavadno zgodbo na nivoju slabega filma, polno zabavnih likov razvezanega jezika. Igralce čaka hitro, napeto in kaotično doživetje za katerega morajo dobro napeti ušesa.

Cyanide & Happiness - Freakpocalypse ( PC & Switch) - 11. marec

Prihaja pustolovska point-and-click igra, osnovana na kontroverznem stripu Cyanide & Happiness. Igrajte kot Coop "Pojdi stran, čudak" McCarthy, ki skuša preživeti dobesedni apokaliptični pekel - srednjo šolo! Sklenite nepričakovana prijateljstva, raziščite okolico, poiščite koristne predmete in se izognite smrti v prvem delu tragične trilogije Freakpocalypse.

Minute of Islands (PC, Xbox One, PS4 & Switch) - 18. marec

Ste že dobili svojo mesečno dozo nedolžne deklice v rumenem dežnem plašču, ki se potika po grotesknem svetu perečih nevarnosti? Če je odgovor ne, vam z veseljem sporočamo, da bo kvoto kmalu izpolnila igra Minute of Islands. Da bi rešila svet, mora pustolovka Mo ponovno zagnati vrsto skrivnostnih strojev, ki jih je za seboj pustila rasa velikanov. Odkrijte čustveno zgodbo predstavljeno v slogu Adventure Time serije in se soočite s temno resnico, ki se skriva pod otočjem v igri Minute of Islands.

It Takes Two (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5) - 26. marec

Razvijalci zgodbe o pobeglih zapornikih A Way Out prinašajo novo kooperativno igro It Takes Two. Če imate težave s partnerjem se boste najverjetneje prepoznali v paru mladih staršev Cody and May, ki morata svoje težave hote ali nehote rešiti, da se lahko vrneta v svoji telesi. Platformerski aspekt igre se prepleta z zgodbo in ugankami, za katere sta potrebna dva, da bi jih rešili. V duhu kooperacije je že ena kopija igre dovolj, da jo lahko v njej oba igralca uživata preko spleta.

Monster Hunter Rise (Switch) - 26. marec

26. marca Switch igralci ne bodo več zapostavljeni. Začetki serije Monster Hunter segajo v čase prenosnih sistemov, vendar se je izidom z Monster Hunter World fokus razvijalcev preselil na PC. A nič več. Monster Hunter Rise bo vsaj leto dni ekskluziven za Nintendo Switch. Rise prinaša nova orožja, večje in bolj odprte lokacije, hkrati pa svetu dodaja več vertikalnosti. Rise bo v vseh pogledih nadgradnja Monster Hunter: World, prenosna komponenta igre pa pomeni, da jo boste lahko spet igrali na stranišču.

Narita Boy (PC, Xbox One, PS4 & Switch) - 30. marec