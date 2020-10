Novo študijsko leto, nova zaloga videoiger

Jesenski meseci so navadno tisti, ko pričakujemo največ novih dobrih iger, ki nas bodo kratkočasile v krajših in hladnejših dnevih. Čeprav nas največje poslastice čakajo še v prihajajočih mesecih, je tudi oktober postregel z novimi naslovi, ki jih boš želeli preizkusiti.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

2. oktober

PS4, Xbox One, PC

Po izjemnem uspehu trilogije Crash Bandicoot N-Sane iz 2017 se zdi nadaljevanje sage edina smiselna poteza. It’s About Time bo z značilnimi mehanikami razveselila zveste oboževalce, hkrati pa ponuja unikatne teme, svojevrsten slog ter napete izzive. Pisana in barvita igra s prijetnimi mehanikami bo prinesla tudi nove character skine in dejanske cutscene s koherentno zgodbo. Kot Crash ali njegova sestra Coco boš preigraval različne levele, dobil pa bostš tudi priložnost za igranje nekaj klasičnih zlobnežev - Tawno, Dingodila in Dr. Neo Cortexa.

Star Wars: Squadrons

2. oktober

PS4, Xbox One, PC

Če želiš občutiti adrenalin prvoosebnih multiplayer bojev s svojo enoto letal in zaživeti vznemirljivo Star Wars zgodbo, potem je ta igra prava izbira zate. Star Wars: Squadrons bo z načinom in stilom igranja zadovoljila pilotske fantazije, hkrati pa jo zabavne kampanje in več game modov naredijo ravno prav zabavno ter vznemirljivo za igranje. Bojeval se boš v strateških vesoljskih bitkah 5 na 5, pri čemer boš lahko prilagodil svojega starfighterja in kompozicijo enote letal za uspešno nadvlado nad nasprotnikom.

Baldur’s Gate 3 (Early access)

6. oktober

PC

Dolgo pričakovana RPG je dobila svoje nadaljevanje s strani enega najboljših RPG razvijalcev - Larian Studios. Podobno kot pri Divinity: Original Sin 2, so razvijalci prilagodili kultno Dungeons & Dragons igro za spletno okolje in izkušnjo igranja na PC. Pri tem so se naslonili na peto izdajo D&D in njenih pravil. V začetnem dostopu do igre lahko izbiraš med šestimi klasami: Cleric, Fighter, Ranger, Rogue, Warlock in Wizard. Poleg oblikovanja svojega lika lahko v svojo skupino rekrutiraš že ustvarjene like v igri. Dogajanje je postavljeno v Forgotten Realms, igra pa igralcu ponuja ogromno svobode - vsak predmet lahko uporabiš kreativno, izigravaš svojo srečo ter preizkušaš meje igre, kakor bi to počel pri pogajanjih z dungeon masterjem. Sprejemali boste lahko tudi odločitve o romantičnih odnosih, katerih značilnosti so razvijalci skušali kar se da približati odnosom iz resničnega življenja.

Amnesia: Rebirth

20. oktober

PS4, PC

Deset let je minilo odkar so pri Frictional Games izdali eno najbolj kultnih iger grozljivk Amnesia: The Dark World, ki je pretresla in hkrati navdušila igralce po vsem svetu. Amnesia: Rebirth je prvoosebna igra grozljivka, ki bo ponovno postregla s temnimi hodniki, ugankami in seveda strašnimi pošastmi, ki te bodo preganjale in pred katerimi boš bežal za svoje življenje. Okolje in zgodba se bosta precej razlikovala od prvotne igre, poudarek pa bo ravno na raziskovanju različnih okolij, kot so starodavne ruševine, podzemne jame in nadrealistične pokrajine, ki bodo imeli vsak svoje značilnosti, način igranja pa bo igralec spreminjal ter prilagajal iz okolja v okolje. Te novosti bodo morda dovolj, da bodo svoj strah premagali in jo odigrali do konca tudi tisti malo manj pogumni igralci.

World of Warcraft: Shadowlands

27. oktober

PC

Igralci slavnega MMORPG-ja World of Warcraft se lahko veselijo nove, osme razširitve igre - Shadowlands. Sylvanas Windrunner je s svojim uničenjem razprla pot v onostranstvo in Azerothove najvztrajnejše branilce je zagrnila brezmejna tema. Razširitev dodaja nov svet, The Shadowlands in nov hub za igralce, Oribos, The Eternal City, kot vstopno točko za vse, ki vstopijo v Shadowlands. Ena od novih značilnosti so tudi Covenants, ki predstavljajo skrivnostne sekte, vsaka s svojimi ambicijami, s katerimi se igralec lahko poveže. To mu omogoča unikatne queste, kampanje in misije, ter edinstvene sposobnosti, mounte ter izgled.

Watch Dogs: Legion

29. oktober

PS4, XboX One, PC