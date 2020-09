10 razlogov, zakaj tvoji možgani ljubijo pohode (po navedbah znanosti)

Če si mislil, da so sudoku in križanke edini način vadbe možganov, je čas za ponoven premislek. Raziskave so pokazale, da ima pohodništvo lahko neverjeten vpliv na tvoje možgane; krepitev spomina, ustvarjalnosti in celo pomoč pri duševnem zdravju.

Da bi te navdihnili nad rednimi izleti v naravno, je tukaj 10 neverjetnih dejstev o pohodništvu in njegovem vplivu na tvoje misli.

1. Uporaba kompasa napolni možgane

Izguba usmerjenosti med pohodništvom je dejansko lahko koristna za tvoje možgane, ker pomeni, da moraš za učenje, kje si in kam moraš iti, uporabiti nova znanja, kot je branje zemljevidov ali uporaba kompasa. "Verjetno se boš med pohodom izgubil, zato resnično delaš na plastičnosti v svojih možganih, ker se moraš sam orientirati in navigirati," pravi nevroznanstvenica dr. Hannah Critchlow. "V bistvu učenje novih veščin za navigiranje po tem novem prostoru in že preprosto raziskovanje pomaga možganom, da spet cvetijo, povečajo možgansko plastičnost in fleksibilnost ter pomagajo oblikovati funkcionalna vezja v možganih."

2. Kemikalije, ki jih sproščajo drevesa, zmanjšujejo stres

Študije so pokazale, da lahko izpostavljenost fitoncidom lajša stres © Getty

Že samo preživljanje časa v gozdu je lahko zelo koristno za tvoje možgane zaradi antibakterijskih kemikalij, ki jih sproščajo drevesa in rastline. Študije so pokazale, da lahko izpostavljenost tem fitoncidom pozitivno vpliva na stres , pri čemer je ugotovljeno, da je raven kortizola nižja pri tistih, ki preživijo več časa na zelenih površinah. Še več, ugotovljeno je bilo tudi, da dolgotrajno preživetje v okolici gozda izboljša naš telesni imunski sistem in poveča raven energije. Kar zagotovo pomaga razložiti veliko priljubljenost shinrin yokuja ("gozdnega kopanja") na Japonskem, kjer so zdravilne moči na prostem že dolgo prepoznane.

3. Raziskovanje pomaga vzpostaviti nove živčne celice

Morda bi želel razstreliti mrežo tistih velikih starih kart raziskovanja orožij na podstrešju, kajti pohod v novo okolje bi lahko imel velik vpliv na um. "Obstaja nekaj dokazov, da raziskovanje novih okolij pomaga tistim novim živčnim celicam, ki so se ravnokar rodile med vadbo," pravi dr. Critchlow. "Pomaga jim, da se konsolidirajo v funkcionalno vezje v vaših možganih, da jih lahko začnejo uporabljati." Namesto da bi naslednjič naredil isti stari sprehod, ko se boš odločili za sprehod zunaj, se podaj na novo pot in izkoristi dodatne nagrade.

4. Pohodništvo lahko sproži ustvarjalne misli

Iščeš svojo naslednjo veliko idejo? Če resnično želiš pomagati možganom, da drugače razmišljajo in so ustvarjalni, potem si uganil pravilno - pojdi na pohod: "Zdi se, da kakršna koli vadba povzroča nevrogenezo, to je rojstvo novih možganskih celic v hipokampusu, kar je ključno področje možganov, ki sodeluje pri učenju in spominu," razloži Hannah. "Pohodništvo bi izboljšalo nevrogenezo v tvojih možganih, oziroma jim omogoča razcvet z novimi živčnimi celicami, ki ti pomagajo videti svet na novo in razmišljati na nove načine."

5. Tvoji možgani nagrajujejo potovanja na prostem

Tvoje globoko možgansko vezje te bo nagradilo za odhod na prosto © Getty

Če preveč časa preživiš v mestu, lahko že vlak na podeželje preprosto vpliva in ima velik vpliv na tvoje globoko možgansko vezje pravi dr. Critchlow. "Vse, kar ti omogoča, da si oddahneš in se odpraviš v drug prostor, možganom omogoča tudi drugačno razmišljanje. Kot ljudje smo pripravljeni in motivirani, da želimo raziskovati in se premikati po različnih prostorih in okoljih ter iz teh okolij odkrivati nove stvari. Tako sledimo svojim naravnim instinktom, za katere smo se razvili, in globokemu možganskemu vezju, ki je vgrajeno v naše možgane, kar nas spodbudi, da to želimo storiti, nato pa nas nagradi, ko že imamo."

6. Hoja zunaj pomaga premagati depresijo

Po nedavni raziskavi lahko tudi najmanjša količina časa, preživetega na podeželju, zmanjša možnost za razvoj depresije. Kar pomeni, da ti bo celo tako preprosta stvar, kot je pol dneva pohoda, pomagala, da se mentalno pripraviš in zagotoviš zadostno količino streliva, za borbo proti kakršnim koli težavam z duševnim zdravjem, s katerimi se lahko srečaš. Poleg tega je študija Univerze v Stanfordu iz leta 2015 pokazala, da je preživljanje časa v naravnem okolju pomagalo umiriti del možganov, povezan z duševnimi boleznimi.

7. Zapomnil si boš še več stvari

Redno pohodništvo ima lahko tudi velik vpliv na tvoj spomin, kar pomeni, da boš manj verjetno pozabil na ta ključni rojstni dan ali obletnico. To je znano, ker so na Univerzi v Britanski Kolumbiji naredili raziskavo, ljudje so dvakrat tedensko hodili hitro hojo, in ugotovljeno je bilo, da je hipokampus preiskovancev zaradi tega vedno večji. Ne samo, da to pomaga pri ustvarjalnosti, kot je že pojasnil dr. Critchlow, ampak tudi povečuje našo sposobnost pomnjenja in učenja.

8. Vadba v prekrasni okolici povzroča alfa valove

Verjel ali ne, odhod na pohod na slikovito naravno območje lahko spodbudi alfa valove, da v tvojih možganih delujejo čarobno in imajo spektakularne rezultate. "Vadba v čudovitem okolju bi povzročila alfa valove, počasno frekvenco možganskih valov, ki električno tečejo skozi tvoje možgane," pojasnjuje dr. Critchlow. "Pomagajo ti razmišljati na miren in morda kreativen način. Obstaja nekaj znakov, da če imaš višje alfa valove, to pomaga v boju proti depresiji."

9. Endorfini se bodo začeli pojavljati

Pohodniki lahko izkusijo svoj lastni ekvivalent "tekaški vzpon" © Getty

Vsi smo že slišali, kako tekači razlagajo o tistih dobro počutnih endorfinih, ki jih dobijo po tem, ko so odtekli 15 kilometrski tek v nedeljo zjutraj. Toda dobra novica je, da nevrokemikalije niso izključno namenjene samo tekačem. Pravzaprav lahko pohodništvo povzroči, da možgani sproščajo endorfine, kar lahko zmanjša našo občutljivost na stres in bolečino, obenem pa se počutimo evforično.

10. Pohodništvo lahko zadrži možganske starostne težave