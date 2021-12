Sebastián Álvarez poleti v krater aktivnega vulkana Villarrica

Cilj projekta je bil pokazati lepoto Čila in premakniti meje flare manevra, ki je eden izmed ključnih delov wingsuit letenja. Za projekt Sebastiána 'Ardilla' Álvareza ni bil primeren vsak vulkan: krater je moral imeti določen premer, da je bil manever sploh izvedljiv, okolica vulkana pa je morala odražati edinstvene prizore južnega Čila, saj Álvarez vedno išče načine, da prikaže lepoto svoje države. Vulkan Villarrica je odkljukal oba pogoja.

Sebastián Álvarez nad kraterjem vulkana Villarrica © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

01 Projekt

Najprej je bilo potrebno preračunati, ali je možno v wingsuit obleki poleteti v in izven kraterja. V primeru, da se številke ne bi ujemale, bi lahko prišlo do trčenja ob gorsko steno ali nezmožnost leta iz kraterja. Na srečo so izračuni dali zeleno luč.

Sam proces je zahteval veliko časa. Álvarez je postopoma spoznaval vulkan – njegov ritem, intenzivnost dima, vonj žvepla, hitrost vetra, vreme, zračni prostor in podobno.

Pomembno je izpostaviti, da je vulkan Villarrica eden izmed najaktivnejših vulkanov v Čilu - pogosto opozori nase z izbruhi, zaradi česar je bil celoten projekt zelo nepredvidljiv. Nekatere dni je bil vulkan bolj aktiven, občasno pa je bilo čutiti turbulence. Zaradi negotovosti projekta je Álvarez stvari jemal počasi in potrpežljivo. Več mesecev je analiziral vreme, izziv pa je sprejel šele takrat, ko je začutil, da mu vulkan to dovoljuje.

Načrtovanje projekta © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Skok iz helikopterja © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Ko se je helikopter, s katerega je Álvarez skočil, približeval izbranemu položaju, so šle Álvarezu po glavi samo tri stvari: njegova obleka , smer letenja in hitrost . "Vse je pod kontrolo, le skočiti moram" si je mislil.

Let iz helikopterja do notranjosti kraterja je trajal približno 40 sekund. Álvarez je bil med tem popolnoma osredotočen, nič drugega mu ni šlo po glavi kot priti v in izven kraterja.

Celoten let je trajal tri minute. Trenutek, ko se je Álvarez vrnil iz vulkana, pa je bil po besedah očividcev, nepozaben.

02 Vse o 'Ardillu'

Sebastián 'Ardilla' Álvarez ('ardilla' po špansko pomeni veverica) je discipliniran, sistematičen in kreativen človek, ki v padalstvu premika meje možnega. Svojo kariero je začel pri čilskih zračnih silah, da bi uresničil svoje sanje o letenju, nato pa se je usmeril v wingsuit letenje, kjer je njegov glavni cilj premikanje meja tega športa.

Gre za športno disciplino, pri katerem ima vsaka napaka lahko resne posledice. Za Ardilla najbližji prijatelji trdijo, da je človek, ki ne dela napak. Vsak projekt natančno preuči, vsaka malenkost mora biti upoštevana. Seveda si pusti nekaj maneverskega prostora, a pri skokih ne želi tvegati.

Strah se je naučil uporabiti v svoj prid. "Strah je zelo pozitivna stvar, saj me naredi super aktivnega in 100-odstotno osredotočenega. Kljub temu pa moraš znati obvladati tanko mejo med strahom in paniko," je dejal.

Strah je zelo pozitivna stvar Sebastián Álvarez

»Sebastián je oseba, ki hrepeni po dogodivščinah in se ne zadovolji s stvarmi, ki jih počnejo vsi. Športu vedno poskuša dati nek nov zasuk in ga dvigniti na višjo raven,« razloži Dani Román , specialist za wingsuit letenje, ki je prav tako pomagal pri snemanju projekta.

Sebastián Álvarez v svoji wingsuit obleki © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastián je oseba, ki hrepeni po dogodivščinah in se ne zadovolji s stvarmi, ki jih počnejo vsi. Športu vedno poskuša dati nek nov zasuk in ga dvigniti na višjo raven Dani Román

"Tik pred vstopom v krater je vulkan v meni vzbudil grozen občutek," se spominja Álvarez. "Mapuči (skupina avtohtonih prebivalcev današnjega južnega Čila in jugozahodne Argentine) so vulkan poimenovali 'Ruka Pillañ', kar pomeni 'hiša hudiča'. Počutil sem se, kot da letim naravnost v pekel, hkrati pa sem si želel to izkusiti," razlaga Álvarez.

Pogled na jugovzhodno steno vulkana je bil za Álvareza zastrašujoč, saj je izgledal čisto drugače kot na slikah.

Po glavi so mu šli samo izračuni, ki jih je naredil za izstop iz kraterja in uspešno zaključen let. "Let v 'hudičevo hišo' je bila eden izmed najstrašnejših, najnevarnejših in najbolj čudnih podvigov, ki sem jih kdaj doživel. Najprej sem se moral pogovoriti z vulkanom, saj deluje po svoje, in če bi naredil napako, bi lahko obtičal tam," se spominja Álvarez.

Dejstva o letu Priprava Proces priprav je trajal skoraj eno leto, vključno s treningi po Evropi in Južni Ameriki. 500 skokov Da bi bil let skozi vulkan uspešen, je Álvarez opravil okoli 500 pripravljalnih skokov.

Let v 'hudičevo hišo' je bila eden izmed najstrašnejših stvari, ki sem jih kdaj doživel Sebastián Álvarez

03 Wingsuit letenje skozi oči Álvareza

Sebastián Álvarez - let skozi vulkan: POV

04 Projekt skozi fotografije

Priprave na projekt © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Osredotočenost je ključna © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Álvarez vstopi v hangar © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Sproščanje pred letom © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastián Álvarez v helikopterju © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Testiranje wingsuit opreme © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Ogledovanje terena © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Pomembne priprave pred skokom © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastián Álvarez in Dani Román © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Sebastián Álvarez pripravljen, da zapusti helikopter © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Trenutek resnice © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Celotna pot letenja © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Nazaj na trdna tla © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Pristanek © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool