Zakaj voznik Formule 1 teče?

Why I Run

V 4. epizodi " Why I Run " podcasta Pierre Gasly govori o tem, kako ga tek na različne načine povezuje s svetom.

“V teku zelo uživam,” pravi. “Z ekipo veliko potujemo, v enem letu obiščemo približno 50 različnih lokacij, zato je tek odličen način za spoznavanje in ogled novih krajev.”

“Vedno rad tečem s prijatelji in drugimi, saj tek omogoča pogovor o bolj osebnih zadevah.”

