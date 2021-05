Part of this story Wings for Life World Run Slovenia, Slovenia Poglej dogodek

Še nikoli doslej se tekaškega dogodka ni udeležilo toliko ljudi hkrati: v nedeljo je na Wings for Life World Run 184.236 udeležencev iz 195 držav teklo za tiste, ki tega ne morejo. S startninami in donacijami je bilo skupaj zbranih 4,1 milijon EUR za raziskave hrbtenjače. Šved Aron Anderson (66,8 km) je že tretjič postal globalni prvak po zmagah leta 2017 in 2018, Rusinja Nina Zarina (60,2 km) pa je že tretjič zapored osvojila naslov globalne prvakinje, po zmagah leta 2019 in 2020. Tekači in udeleženci na invalidskih vozičkih so letos v povprečju premagali 12,3 km , preden jih je ujela premikajoča se ciljna črta. Lepota teka Wings for Life World Run je namreč v tem, da prav vsakemu uspe priti do cilja.

"Danes sem v Tolminu tekla za dober namen, za tiste, ki trenutno tega ne morejo. Tolmin sem si izbrala zato, ker mislim, da je to ena najlepših lokacij v Sloveniji in vsak bi moral imeti možnost, da bi lahko tukaj tekel, se sprehajal, športal," je pred startom povedala gorska tekačica Ana Čufer , ki se je teka Wings for Life World Run udeležila že leta 2017 v Čilu. "Rada tečem zato, ker je to zame neke vrste odklop, neke vrste meditacija in si sploh ne predstavljam več življenja brez teka."

"Zbrali smo se v Tolminu, kamp Gabrje. Tekli bomo majhna ekipa, ampak ni važna kvantiteta, važna je kvaliteta," je povedal Uroš Žagar , ki se je teka udeležil na invalidskem kolesu.

“Brez besed sem. Število udeležencev je bilo veliko večje od pričakovanega. Vse, kar lahko rečem, je, hvala vsakemu in vsem, ki so danes skupaj z nami tekli, hodili in potiskali invalidske vozičke,” je ganjeno povedala Anita Gerhardter , izvršna direktorica neprofitne fundacije Wings for Life. “Skupaj smo proslavili življenje in zbrali neverjetno veliko sredstev za iskanje zdravila za poškodbo hrbtenjače.”

“Veseli me, da se je danes za dober namen po celem svetu zbralo več kot 180.000 ljudi,” je dejal Jon Ridgeon , izvršni direktor World Athletics in nekdanji vrhunski športnik v teku na 110 metrov z ovirami, ki je za najštevilčnejši tek doslej slišal med bivanjem v Tokiu. “Fantastično je, da imamo inteligentne rešitve, kot je aplikacija, da lahko globalni dogodki, kot je Wings for Life World Run, potekajo tudi v teh zahtevnih časih. Je žarek upanja za tekače in športnike po vsem svetu in upam, da se bo v prihodnje odvilo še več podobnih dogodkov, da bodo imeli ljudje priložnost, da kljub pandemiji nadaljujejo s svojim aktivnim življenjskim slogom.”

Od novincev do ultratekačev – startna črta na Wings for Life World Run je bila zelo raznolika kombinacija udeležencev. Teka Wings for Life World Run so se lahko udeležili prav vsi. Edinstven format tekmovanja je omogočal tekačem in udeležencem na invalidskih vozičkih, da so lahko tekmovali skupaj za dober namen, ne glede na različno stopnjo zmogljivosti. Od leta 2014 se je globalnega dobrodelnega teka udeležilo skupaj 925.096 udeležencev, premaganih je bilo 9.034.954 kilometrov in zbranih 33,3 milijonov EUR. 100 odstotkov vseh startnin in donacij je bilo namenjenih raziskavam hrbtenjače.

“Zame, kot osebo s poškodbo hrbtenjače, je res neverjetno, da se je danes zbralo več kot 180.000 ljudi, da bi z udeležbo na Wings for Life World Run znanstvenikom pomagalo najti zdravilo. Zelo sem jim hvaležen,” je povedal trikratni zmagovalec Anderson . “Tek me osrečuje in vsakič se ga z veseljem udeležim. Rad bi se zahvalil vsem današnjim tekačem, ker vsi prispevajo za dober namen. Hvala prav vsakemu!”

“Danes smo imeli priložnost, da zabavo združimo z dobrim namenom. Sam sem si za cilj zastavil 30 kilometrov, za kar sem potreboval dobri 2 uri, zasledovalno vozilo je prišlo nekaj minut za mano. Aplikacija je ves čas navijala zame. Kljub temu, da nismo tekli skupaj, sem se imel fino in vesel sem, da sem 30 km podaril dobrodelni fundaciji Wings for Life. Največja prednost aplikacije pred skupinskim dogodkom je v tem, da lahko sam izbereš lokacijo in hitrost teka. Izbral sem traso, ki mi je res všeč. Začel sem ob vznožju gora v Radovni, tekel proti domu na Bledu in naredil krog okoli jezera. To je bila ena najboljših nedelj,” je po teku povedal gorski tekač Luka Kovačič . “Danes sem bil velik zmagovalec, tako kot vsi vi, ki ste na sodelovali na teku. Kljub temu, da letos ni bilo skupnega dogodka, nas je aplikacija povezala in spodbujala. Če se teka letos niste udeležili, se ga udeležite prihodnje leto. Res je posebno doživetje.”

Datum devete izvedbe teka Wings for Life World Run je že določen. Tek bo potekal 8. maja 2022 . Prijave so že odprte .

