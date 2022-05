V Sloveniji je danes za dober namen teklo 1.460 ljudi

Pri nas je vreme sodelovalo. Kljub nekoliko slabšim obetom je štart potekal v soncu, kasneje pa so oblaki poskrbeli za idealno temperaturo. Trasa, na kateri je teklo tudi kar nekaj tujcev, je potekala od ljubljanskega kongresnega trga, čez Domžale do Kamnika, Komende, Cerkelj na Gorenjskem, Vodic in Medvod. Najboljša na slovenskem teku sta bila na koncu slovenski triatlonec Denis Šketako in Švedska dolgoprogašica Sophia Sundberg , ki sta pretekla 55,5 in 49,3 kilometrov .