Wings for Life World Run Največji svetovni tekaški dogodek Wings for Life World Run se v letu 2024 vrača. Spremljaj več sto tisoč ljudi, ki tečejo za tiste, ki tega ne morejo.

Kaj je Wings for Life World Run?

je edinstven dobrodelni tek, ki se hkrati odvija po vsem svetu. Poleg edinstvenega tekaškega koncepta, kjer ciljna črta lovi tebe in ne ti nje, ima dogodek posebno dobrodelno noto. Vsa zbrana sredstva so namenjena dobrodelni organizaciji

Kar 206.728 tekačev se je maja udeležilo teka, lani je za primerjavo po celem svetu pred zasledovalnim vozilom bežalo 161.892 oseb. V Sloveniji je sodelovalo 3.448 tekačev, kar je več kot dvakratni lanske udeležbe. Najboljše od vsega - prihodnje leto so cilji še višji!

© Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

