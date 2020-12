to so besedeAarona Bakerja, človeka, kateremu so po motoristični nesreči rekli, da nikoli več ne bo hodil, niti se mogel sam hraniti. In kaj je naredil? Držal se je svojega mota 'nikoli ne obupaj', ponovno vstal, se naučil hoditi, zdaj pa kolesari in uživa v zimskih radostih v gorah.

"Nikoli ne obupaj" - to so besedeAarona Bakerja, človeka, kateremu so po motoristični nesreči rekli, da nikoli več ne bo hodil, niti se mogel sam hraniti. In kaj je naredil? Držal se je svojega mota 'nikoli ne obupaj', ponovno vstal, se naučil hoditi, zdaj pa kolesari in uživa v zimskih radostih v gorah.

