9. maja bomo tekli narazen, vendar ostajamo skupaj!

Dogodek, ki išče zdravilo za poškodbe hrbtenjače, postavlja zdravje in varnost na prvo mesto. To je razlog, zakaj organiziran tek z aplikacijo na lokacijah BTC Ljubljana , Maribor in Tolmin 9. maja ni možno izvesti v skladu z zgornjimi načeli. Vendar ostajamo povezani in bomo tekli na individualnem teku z aplikacijo , saj aplikacija omogoča, da se teka lahko udeležiš, ne glede na to, kje se nahajaš. Teči boš začel istočasno kot drugi udeleženci po vsem svetu, ob 13:00 po lokalnem času, noge pa te bodo popeljale po unikatni poti, medtem pa se bo za teboj podalo virtualno zasledalno vozilo.