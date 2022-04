Ker na teku Wings for Life World Run šteje vsak

Ne tečeš? Ni problema. Na teku Wings for Life World Run je dobrodošel vsak, ki želi pomagati. Tek v Ljubljani lahko podpreš tudi v vlogi prostovoljca na eni od okrepčevalnic in poskrbiš za dobro počutje vseh tekačev. Tvoj čas in pomoč pa bodo poplačali nasmehi tekačev in praktična nagrada, ki te bo spominjala na ta nepozaben dogodek.