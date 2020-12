Pričaraj zimski duh s 4 mocktail recepti

Hladni meseci so tu, sneg je pobelil smučišča in večeri ob toplem kaminu so ponovno na sporedu. Čas je, da zimske dnevne popestriš s posebnimi mocktaili. Vse kar potrebuješ je Red Bull Winter Edition in nekaj osnovnih sestavin. V raznolikih okusih lahko uživaš sam, ali pa dobro voljo deliš s prijatelji in družino (tudi preko Zooma).