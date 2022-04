Novosti na letošnjem Croatia Rallyju

Po fantastičnem debiju na svetovnem prvenstvu v reliju, Croatia Rally nadaljuje v enakem slogu tudi letos. Nobenega dvoma ni, da bo tudi druga izvedba hrvaškega WRC-ja nenavadna in privlačna, tako kot je bila prva. V štirih dneh bodo najboljši reli vozniki naredili 20 hitrosnith preizkušenj in več kot 300 kilometrov .

Hitrostnim preizkušnjam v Zagrebški, Karlovški in Krapinsko-zagorski županiji se letos pridružuje tudi hitrostna preizkušnja med Trakošćanom in Vrbnim.

V primerjavi z lansko sezono bomo letos na Hrvaškem priča vozilom z manj kompleksnim vzmetenjem, blažilniki in stabilizatorji, poenostavljeno pa bo tudi hlajenje zavor. Takšna vozila se na stezi obnašajo drugače kot tista, na katere so vozniki relija navajeni. Croatia Rally bo tako edinstvena priložnost za preizkus novih vozil na šestih različnih vrstah hrvaškega asfalta od razpokanega do popolnoma gladkega, ki bo zagotovo pravi izziv za najboljše reli voznike na svetu …

