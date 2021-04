Croatia Rally – Zahtevne etape kot velik izziv za elito WRC

To bo izredno težko reli tekmovanje, na popolnoma nepoznanem teritoriju za večino udeležencev, saj nihče od elite WRC še ni tekmoval na cestah srednje in severne Hrvaške. Pričakujejo lahko ozke in široke ceste, grobe in gladke podlage, vzpone in spuste ter neprestane spremembe hitrosti, pri čemer pa tudi sama izbira pnevmatik ne bo lahka, kakor tudi ne nastavitev vozila, kaj šele drvenje skozi nastavljene pasti.