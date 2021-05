Kaj moraš vedeti o XCO svetovnem pokalu v Nové Městu

Navdušenje nad začetkom Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskega svetovnega pokala v krosu se nadaljuje, saj se tekmovalci selijo v 2. krog, ki se bo odvijal od 14. maja naprej v Nové Městu na Češkem.

Nové Město redno ponuja nekaj najbolj razburljivih kros dirk na Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskem koledarju svetovnega pokala . Ni čudno, da je to med kolesarji, ki tekmujejo v svetovnem pokalu, najbolj priljubljena proga in verjetno je to tudi razlog, da bo Nové Město že desetič gostil svetovni pokal.

01 Kakšen je urnik in kje lahko gledaš?

16. maj: Ženski XCO finale – oglej si tukaj ob 11.00

16. maj: Moški XCO finale – oglej si tukaj ob 15.00

Kje dirkamo?

Nové Město na Moravě je majhno mestece v regiji Vysočina, ki leži v osrčju Češke. Z 10500 prebivalci, ki ga kličejo dom, je samo mesto razmeroma kompaktno.

Idilična lokacija za kros dirko © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool 01 / 03

Nové Město je na Češkem znan po tem, da je državno središče biatlona. V areni Vysočina, tik ob mestu, se redno odvijajo biatlonske prireditve, na območje pa se prilivajo domači turisti, ki iščejo zabavo v zimskih športih. Spomladi in poleti je šport, ki prevladuje na območju mesta in okolicem, gorsko kolesarjenje. Brez dvoma je k temu pripomoglo tudi to, da tu že od leta 2011 naprej gostijo svetovni pokal v gorskem kolesarjenju.

02 Kakšna je proga?

Skrivnost priljubljenosti Nové Mesta med tekmovalci? No, proga se ponaša s serijo kratkih, ostrih vzponov, katere ločijo hitri, flow spusti. Skratka, tistim, ki dirkajo tukaj, se zdi vožnja prijetna, čeprav je 4,2 km dolga proga neusmiljena.

Vzponi so očitno naporni, vendar v njih ni zakompliciranih zavojev. Odseki za spust zrcalijo zabavne in privlačne poti, po katerih večina gorskih kolesarjev uživa v vožnji s hitrimi kamnitimi in koreninastimi spusti. Flow odsek proti koncu proge ponuja kolesarjem nekaj predaha, preden vstopijo v areno Vysočina, kjer se nahaja štartna/ciljna črta.

Nové Město 2020 razlaga proge

Za gledalce je vsaj v običajnem letu ključna dostopnost. Glede na to, da ni nobenega velikega vzpona, je navigacija enostavna in ogromen skalni vrt proti začetku kroga ponuja veliko možnosti, da obiščeš progo in si ogledaš dirke od blizu.

03 Kaj se je zgodilo na svetovnem pokalu 2020 v Nové Městu?

V 2020 Mercedes-Benz UCI gorskokolesarskem koledarju svetovnega pokala sta v Nové Městu potekela dva kroga svetovnega pokala v krosu v zaokroženi obliki, kar pa je privedlo do izjemno intenzivnih dirk. Oglej si spodnje ponovitve in se pripravi na prihajajoči vikend..

Cross-country vrhunci – Nové Město

Najpomembnejši dogodki kratke proge XCC dirke v prvem krogu vključujejo Joseja Gerardo Ulloa Arevala in Evie Richards , ki sta zmagala v svojih kategorijah, medtem ko sta Simon Andreassen in Leona Lecomte zmagala na dirki XCO.

Nové Město XCC short track - povzetek

V drugem krogu je Evie Richards osvojila še eno zmago na kratki progi, pri moških je zmago osvojil Henrique Avancini . Avancini si je nato v krosu prikolesaril čustveno zmago, Milana Vaderja in Nino Schurterja pa je pustil v boju za srebro in bron.

Henrique Avancini zmaga svoj prvi svetovni pokal v Nové Městu

V ženskem XCO je Pauline Ferrand-Prévot zgodaj prevzela vodstvo ter ga ohranila, s tem pa prišla čez ciljno črto pred Anne Terpstra in Lecomte.

Pidcock na zmagovalnem odru v Nové Městu © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Tom Pidcock je dokazal, da je močan v mnogih disciplinah, svojim pokalom v ciklokrosu in kronometru je dodal še zmagi v prvem in drugem krogu U23 krosa.

Kdo bo zmagal v Nové Městu 2021?

Dirke v kratkem razmaku so sicer lahko brutalne za kolesarje, toda tistim, ki so pokazali formo na dirki v Albstadtu, ponujajo priložnost, da takoj izkoristijo svojo fizično kondicijo in si tako ustvarijo točke za skupni seštevek svetovnega pokala.

Pri moških je na tej progi prevladoval Nino Schurter, ki je zmagal petkrat, nazadnje leta 2017. Zadnje štiri dirke svetovnega pokala so osvojili štirje različni tekmovalci: Anton Cooper, Mathieu van der Poel, Simon Andreassen in Henrique Avancini. Proga ustreza Avanciniju in njegovemu vsesplošnemu akcijskemu slogu, medtem ko ima van der Poel, ki se v tej sezoni vrača na XCO dirke, zmožnost eksplodiranja na vzponih in ostale pustiti za seboj.

Kljub temu, da ga je v zaključnem sprintu v Albstadtu premagal Victor Koretzky, bo Schurter verjetno zadovoljen s svojim nastopom v Nemčiji. Tudi Koretzky je videti v dobri formi in bo brez dvoma v to dirko vnesel zmagovalno samozavest iz Albstadta. Tom Pidcock je s svojim petim mestom v Albstadtu pokazal, da ima tempo, ki se lahko kosa z najboljšimi. Boljše štartno mesto v Nové Městu je morda tisto, ki mu bo pomagalo priti do zmage.

Ženska dirka je široko odprta in jo bo težko napovedati. Očitna favoritinja je Pauline Ferrand-Prévot, vendar pričakujemo, da bo njena rojakinja, Loana Lecomte, močno pritiskala na pedala. Lecomte je v Albstadtu z lahkoto ušla Ferrand-Prévotovi in ostalim tekmovalkami.