Žiga Lin Hočevar je danes dobil kriiila

Glede ciljev je neposreden, osvojiti želi zlato olimpijsko medaljo, vse ostale zmage in uspehi so in bodo podrejeni temu. Med tihimi željami je bila dolgo tudi ta, da se prebije med športnike z Red Bullovo čelado, kot Peter Kauzer, ki ga Žiga Lin močno spoštuje in se v reprezentanci od njega ves čas tudi uči. Pa ne le zaradi klasičnega sponzorskega sodelovanja, pač pa tudi zaradi strokovne podpore, ki jo Red Bull nudi svojim športnikom.

