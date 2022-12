Popestri si zimske dni z novim Red Bull Winter Edition

Veseli december je rezerviran za druženje z družino, prijatelji in drugimi znanci. In kaj ne sme manjkati ob dobri družbi? Dobra pijača, seveda. Sledi spodnjima receptoma in pripravi dva okusna moktejla, ki bosta tebe in tvoje bližnje popeljala v zimsko idilo.

SPICED HONEY SPRITZER

Spiced Honey Spritzer © Alyssa Lavine

Sestavine:

20 ml medenega sirupa iz cimeta in rožmarina

30 ml sveže stisnjenega limoninega soka

1 čajna žlička rdečega ribeza

Red Bull Winter Edition z okusom fige in jabolka

Za okras uporabi rožmarinovo vejico

Priprava: Zmešaj medeni sirup iz cimeta in rožmarina, limonin sok in rdeči ribez v shaker za koktajle. Pretresi z zadostno količino ledu, dokler se ne ohladi. Dvakrat precedi v kozarec (najbolje v “coupe” kozarec) in okrasi z vejico svežega rožmarina.

Medeni sirup iz cimeta in rožmarina

Sestavine:

60 g medu

120 ml vode

3 cimetove palčke

1 velika vejica rožmarina ali dve manjši vejici rožmarina

Priprava : V majhni kozici zmešaj med, vodo, cimetove palčke in vejico rožmarina ter vse skupaj zavri. Pusti, da se med raztopi, nato pa odstavi iz ognja in pusti, da okusi dozorijo. Sirup naj se ohlaja približno trideset min do ene ure. Ko se ohladi, odcedi cimetove palčke in vejice rožmarina, sirupa pa prelij v neprodušno posodo. Sirup lahko shraniš v hladilnik do največ dva tedna.

MISO PEAR PRICKLER

Miso Pear Prickler © Alyssa Lavine

Sestavine:

30 ml hruškin miso pire

20 ml timijanovega sirupa

40 ml sveže stisnjenega pomarančnega soka

15 ml sveže stisnjenega limoninega soka

Red Bull Winter Edition z okusom fige in jabolka

Za okras uporabi kolesce pomaračne in vejico timijana

Priprava : Miso-hruškov pire, timijanov sirup, pomarančni sok in limonin sok v shakerju za koktajle. Pretresite z zadostno količino ledu, dokler se ne ohladi. Dvakrat precedi v kozarec (priporočamo “rocks” kozarec) in okrasi s pomarančnim kolescem ter vejico timijana.

Miso-Pear Purée

Sestavine:

1 hruška (olupljena in narezana - zadostovalo naj bi za en kozarec)

3 trakovi pomarančne lupinice

1 žlica rjavega sladkorja

1 žlica bele miso paste

2 žlici vode

Priprava : Vse sestavine zmešaj v srednje veliki kozici na srednji do nizki temperaturi. Pusti, da se hruške zmehčajo. Zmes naj bo na nizkem ognju vsaj trideset minut, nato pa jo ohladi na sobno temperaturo. Ko se ohladi, vse skupaj prenesi v mešalnik in mešaj, dokler ne postane gladka zmes. Shranjuj v hladilniku do tri dni ali v zamrzovalniku tri mesece.

Timijanov sirup

Sestavine:

60 g belega sladkorja

120 ml vode

6-8 vejic timijana

Priprava: V majhni kozici zmešaj sladkor, vodo in timijanove vejice ter vse skupaj zavri. Pusti, da se sladkor raztopi, odstavi z ognja in naj okusi dozorijo. Sirup naj se ohlaja vsaj trideset minut do ene ure. Ko se ohladi, odcedi vejice timijana in sirup prelij v neprodušno posodo. Sirup shranjuj v hladilniku največ dva tedna.