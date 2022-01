Kljub hladnemu vremenu in drugačnim plezalskim pogojem, zima ponuja veliko možnosti za plezanje in preizkušanje novih plezalskih disciplin. V primeru sneženja se na primer lahko preizkusiš v mešanem plezanju (smer, kjer plezanje poteka po zasneženi skali, z vmesnimi zaplatami ledu) ali celo v lednem plezanju, če so pogoji primerni. Mogoče celo odkriješ nove, še boljše smeri za balvansko plezanje.