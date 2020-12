Hovorí sa, že ak chceš preraziť, musíš zaujať v mladom veku. Zamerali sme sa na hokejistov do 23 rokov, ktorým sa darí podmaňovať si slovenskú najvyššiu súťaž.

Hovorí sa, že ak chceš preraziť, musíš zaujať v mladom veku. Zamerali sme sa na hokejistov do 23 rokov, ktorým sa darí podmaňovať si slovenskú najvyššiu súťaž.

🏒🇸🇰 Toto sú najväčšie súčasné talenty slovenského hokeja ⬇️:

Maxim Čajkovič

Maxim Čajkovič má 19 rokov, aktuálne je hokejistom Val-d'Or Foreurs v zámorskej QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) a v roku 2019 ho draftovala do NHL Tampa Bay Lightning v treťom kole z celkového 89. miesta.

Kým si Čajkovič zahrá v kádri súčasného víťaza NHL po boku Stamkosa, Kučerova či Pointa, ešte prejde nejaký čas. Dôležité však je, že herne aj mentálne napreduje a je to vidieť. V úvode ročníka 2020/2021 si zahral medzinárodnú ICEHL v drese Bratislava Capitals.

Za slovenských Caps odohral na hosťovaní deväť zápasov, počas ktorých stihol dvakrát skórovať a zapísal si aj šesť asistencií. Momentálne je aj oporou slovenskej reprezentácie do 20 rokov.

Juraj Slafkovský

Na draft do NHL si ešte počká, ale za istých okolností by mohol byť súčasťou prvého kola. V 16 rokoch hrá kvalitnú fínsku juniorku , kde sa medzi hráčmi, ktorí sú o 3-4 roky starší, snaží zažiariť.

V time TPS Turku do 20 rokov boduje pravidelne a je iba otázkou času, kedy sa pozrie do seniorského hokeja. Veľkou výhodou v jeho prípade sú fyzické predpoklady.

Martin Chromiak

Narodil sa v Ilave a s hokejom začínal v Dubnici. V mládežníckych tímoch však nastupoval najmä v Dukle Trenčín, kde prvý raz nazrel aj do seniorského hokeja. Martin Chromiak je od tohto kalendárneho roka oficiálne prospektom Los Angeles Kings .

Samuel Kňažko

Aj keď sa to pôvodne nečakalo, Samuel Kňažko sa stal v roku 2020 slovenskou draftovou jednotkou. Rodáka z Trenčína si vybral v treťom kole z celkového 78.miesta Columbus Blue Jackets .

Kňažko je ročník narodenia 2002 a i keď sa veľa jeho rovesníkov po drafte sťahuje do Severnej Ameriky, on sa rozhodol, že zatiaľ preňho bude výhodnejšie zotrvať na starom kontinente.

Podobnou cestou išiel napríklad aj Kaapo Kakko. Fínsky supertalent, ktorý sa stal dvojkou draftu NHL v roku 2019. Vybral si ho New York Rangers, pričom Kakko dovtedy obliekal výhradne dres TPS. V Turku nastupoval odmalička a prebojoval sa až do A mužstva.

Jeho hokejové schopnosti prirovnávajú k velikánom ako Gretzky či Lemieux. Mitchell Marner preukázal svoj obrovský potenciál už neraz, avšak fanúšikom Toronta Maple Leafs to nestačí. Tí chcú jediné.

Filip Mešár

Mešár, ktorý drží hokejku na zriedkavejšej pravej strane, je pomerne útly – meria 177 centimetrov a váži 75 kilogramov. Vzhľadom jeho vek to však nie nijakým prekvapením. Fyzicky bude musieť v nasledujúcich sezónach zrejme zosilnieť. Aj keď existuje veľa kvalitných hráčov, ktorí sú síce menší, ale nahrádzajú to šikovnosťou a rýchlosťou.

Samuel Hlavaj

Dvakrát márne čakal, kým ho kluby NHL draftujú. Množstvo dobrých hokejistov sa však do najprestížnejšej hokejovej súťaže dostalo aj bez draftu. Hlavaj má predpoklady na to, aby bol jedným z nich.

Aktuálne je gólmanom Sherbrooke Phoenix v QMJHL, má iba 19 rokov, ale na svoj vek je pomerne skúsený, čo je jeho veľkou devízou. Tento Martinčan spĺňa atribúty, ktoré by mal mať moderný hokejový brankár. Meria 191 centimetrov, váži 97 kilogramov a vie výborne narábať s hokejkou.

Oleksii Myklukha

Pravdepodobne sa pýtaš, prečo je v našom výbere rodák z poľského Bialistoku, ktorý je pôvodom Ukrajinec . Oleksii, alebo ak chceš Alex, je ročník narodenia 2002 a pôsobí v slovenskom hokeji od roku 2016. Patril do mládežníckych tímov Spišsskej Novej Vsi.

Na Slovensku sa mu zapáčilo natoľko, že sa rozhodol získať občianstvo našej krajiny. Od roku 2018 bol súčasťou tímu salzburskej hokejovej Red Bull Akademie , odkiaľ v ročníku 2019/2020 odišiel do zámoria.

Šimon Nemec

Šimon Nemec má iba 16 rokov, ale už teraz hrá slovenskú najvyššiu súťaž. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši , kde s hokejom aj začínal, neskôr sa presunul do Nitry a vyskúšal si aj 20-zápasové hosťovanie v Leviciach .

Hovorí, že keď vstúpi na ľad, je to pre ňu vchod do nového sveta. Hilary Knight je game changer. Osoba, ktorá prispela k rozvoju ľadového hokeja medzi ženským pohlavím.

