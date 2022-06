10 hokejbalových tipov od štvornásobného majstra sveta Borisa Oravca

Boris Oravec je slovenský hokejbalový reprezentant, ktorý má na svojom konte štyri tituly majstra sveta . Aby toho nebolo málo, v každom finále šampionátu, v ktorom nastúpil, sa mu podarilo skórovať!

Keď je teda reč o hokejbalových radách, ťažko by si hľadal fundovanejšiu osobu. Pred turnajom Red Bull Urban Buly 🏒🎾 , kde nebude chýbať ani on, ti poskytne niekoľko užitočných tipov, ktoré z teba môžu urobiť lepšieho hráča.

A keďže je toto podujatie špecifické svojím formátom a pravidlami, ver, že prídu vhod. Všetko sa to má síce čo najviac podobať starej dobrej hre na ulici (s tenisákom naplneným vodou a bez brankára), no súperi budú kvalitní, takže nejaká príprava sa isto zíde.

Tu je 10 tipov a trikov od Borisa Oravca , na ktoré by si (nielen) pri hraní hokejbalu nemal zabúdať...

01 Počítaj s tým, že keď si pri lopte, utŕžiš údery

Hokejbal je braný ako Muay Thai (a.k.a. thajský box). Je to najtvrdší šport na svete, pri ktorom trpí každá časť tela. Beháme po betóne, čo cítiť na kolenách a členkoch, ruky zase dostávajú zabrať zo sekier. Keď idem na crossfitovú súťaž, deň po nej som svieži. Ale keď absolvujem dvojkolo play-off v hokejbale, cítim sa ako keby ma prešiel parný valec. Je to skutočne brutálne odvetvie, ale zranenia sa stávajú až vtedy, keď človek ide do súboja so strachom. Nezáleží na tom, či si väčší, alebo menší chlap. Keď sústredíš svoju energiu, ustojíš to. Najhoršie je, ak ideš do súboja uvoľnený. Keď sa človek napne, je ako pružina, takže sa mu nič nestane.

02 Sleduj hru nielen pred sebou, ale aj za sebou

Musíš byť vždy v strehu. Na turnaji Red Bull Urban Buly sa bude hrať vo formáte traja na troch, a teda to bude veľmi rýchle. Rovnako tak nebude veľa času (2x5 min). Na ihrisku nastanú brutálne rotácie, budeš si musieť stále dávať pozor. Dôležitá je obrana. Keďže môžeš na prázdnu bránu strieľať odkiaľkoľvek, bude to o to zaujímavejšie. Stačí jedna kľučka a môže z toho byť gól. Tímom by som poradil, aby mali vzadu jedného poctivého hráča.

Hokejbal je kontaktný šport, v ktorom nechýbajú tvrdé súboje © Filip Nagy

03 Hraj loptu alebo hráča. Pracuj so svojím pohybom

Kľúčom k úspechu môže byť osobná obrana. Tam sa ukážu predispozície jednotlivých hráčov. Keď to totiž bude hrať každý, prehráš súboj jeden na jedného a budú z toho inkasované góly. Čo by mohlo fungovať, je byť stiahnutí v zadnom trojuholníku a každý musí mať hráča pred sebou, a držať si ho na hokejku. Aj keby bol totiž súper šikovný, keď je predo mnou a bránim ho, zmenšujem mu strelecký uhol.

04 Zbytočné fauly môžu rozhodnúť. Snaž sa im vyvarovať

Odjakživa sa traduje, že keď protihráč ide do čistej situácie, z ktorej by bol gól, je lepšie faulovať, pretože gól ešte nepadol. Presilovka nie vždy skončí inkasovaním, i keď ubrániť vo dvojici troch protihráčov bude masaker. Dá sa to však vydržať, i keď to bude stáť kopu síl. Taktiku na podobné situácie mám vymyslenú – budem sa snažiť čo najviac vyblokovať bránu a vyhadzovať. Čas skôr či neskôr prejde, bude to však veľmi náročné.

Posledný sa musí zahrať na brankára © Filip Nagy

05 Kým nie je koniec, nič nie je rozhodnuté

Postupne sa učím mentalitu, ktorú sme mohli vidieť napríklad na majstrovstvách sveta vo Fínsku od hokejistov Kanady, ktorí v závere vyrovnali zápasy so Švédskom aj s domácimi Suomi. Majú to skrátka v náture. Ja sa snažím osvojiť si to, pretože my Slováci takí prirodzene nie sme. V zámorí sa toto učia od útleho veku. Kým nezaznie záverečný hvizd, bojuje sa. Snažil som sa to spoluhráčom vštepiť v každom tíme, v ktorom som hral. Nemusí sa ti dariť celý zápas, následne ti tam padnú zlepené góly a si späť. Jednoducho, smolu zlomíš energiou.

Keď si človek zachová pevnú vôľu do poslednej sekundy, dá sa to. Veľa ľudí, keď sa nedarí, záver vypustí. Majú v hlave výhovorky, namiesto toho, aby žili v prítomnosti a skúšali nepriaznivý vývoj otočiť. Keď to nevyjde, nič sa nedeje. Dal si maximum do toho, aby to klaplo. Podľa mňa dokážeš aj v poslednej minúte skórovať trikrát. Kým neuplynie čas, všetko je otvorené.

Ak neinkasuješ gól, zápas neprehráš © Filip Nagy

06 Ani hokej, ani florbal, ale hokejbal. Uvedom si, aký šport hráš

Pravidlá sú jasne stanovené. Všade sú štandardy, ktoré je potrebné rešpektovať. Rozhodcovia od úvodu jasne nastolia, čo je dovolené a čo nie. Nemalo by sa stávať, že niečo pustia v úvodnom zápase a následne to nepustia v ďalšom dueli. Hráči by tak boli iba zmätení. Vždy je lepšie byť od úvodu prísnejší, predsa len, ide aj o zdravie. V hokejbale cítiť veľký rozdiel medzi slovenskou ligou a majstrovstvami sveta. Na šampionáte sa píska všetko, dbá sa na kvalitu hry aj na ochranu hráčov. Ak si niekto neosvojí pravidlá, v prvom zápase rýchlo zistí, kde sú limity a čo nemôže robiť. Ak sa hráči budú previňovať naďalej, budú za to trestaní.

Aby si si bol naozaj istý tým, čo sa môže a za čo sú tresty, pozri si komplet pravidlá na redbull.sk/urbanbuly !

Oslabenie sa ubrániť dá, ale stojí veľmi veľa síl © Filip Nagy

07 Ofenzíva vyhráva zápasy, defenzíva trofeje

Taktika môjho tímu bude vychádzať zo zabezpečenej obrany. Základom bude neinkasovať gól. Keď totiž inkasuješ, hrá sa ťažko. Na turnajoch sa deje často, že prehráš aj so slabším tímom, ktorý sa dostane do vedenia a následne uzavrie obranu. Netreba sa naháňať, šance prídu. Kým však nevedieš o tri góly, je to zradné, pretože stavy 1-0 a 2-0 sú tesné.

Ja osobne sa chcem špecializovať na to nedostať gól. K tomu sa dá dostať osobnou obranou, rotáciou, pristupovaním k protihráčom a fyzickým poňatím hry. Nebude to jednoduché, spád bude rýchly. Myslím si ale, že budú zápasy, v ktorých jeden tím neskóruje. Musíš byť aktívny aj keď máš loptu, vtedy si to vieš so spoluhráčmi pekne rozhodiť a ani nevieš ako, a čas beží.

Komunikácia na ihrisku je nevyhnutným prvkom © Filip Nagy

Čo sa týka striedania, navrhol by som, aby bol vzadu jeden hráč a vpredu dvaja. Striedal by som spôsobom, že ofenzívna dvojica by išla do rotácie. A hráč, ktorý sa najviac unavil, by išiel do defenzívy, pričom čerstvá dvojička vpredu by pokračovala v mravčej práci na súperovej polovici.

08 Nezáleží na tom, kto z tvojho tímu skóruje. Inými slovami, nebuď sebec

Sú dva druhy hráčov: jedných voláme „sólisti“, ktorí hrajú silou-mocou na seba. A potom sú tu takí ako môj kamarát Patrik Svitana, ktorí nahrávajú aj keď stoja osamote pred prázdnou bránou. Ideálna je stredná cesta. Netreba byť lakomý, treba si nahrať, predsa len, ide o pasiu zo samotnej hry. Je jedno, či skóruješ ty, alebo tvoj spoluhráč, hráte za jeden tím. Skrátka, keď je niekto lepšie postavený, netreba špekulovať. Rovnako ani vtedy, keď vidíš prázdnu bránu, napáľ to tam. Vo veľkej miere je to o športovej inteligencii.

Ak máš voľnú bránu, netreba nad ničím rozmýšľať. Páľ! © Filip Nagy

09 Buď priamy, ale nenechaj za seba hovoriť emócie. Komunikuj!

Situácie na ihrisku konzultujeme hneď, rozprávame o tom, čo sa udeje. Ja som vždy pozitívne naladený, i keď niekedy sa ti dostane do hlavy aj negativita, ale tú hneď posielam preč. Keď nevyjde prihrávka, nič sa nedeje. To sa učím od zámorských hráčov. Keď niečo pokazia, sadnú si, upokoja sa a pripíšu si pokojne aj dva body. Keď niečo pokazí Slovák, má sklonenú hlavu a nepresadí sa celý zápas.

V súbojoch jedného proti jednému sa ukážu skills © Filip Nagy

Kamarát, ktorý bol v zámorí, sa ospravedlňoval spoluhráčom za pokazené prečíslenie, v ktorom zle nahral. Američan sa na neho pozrel, či je v poriadku, že toto rieši. V tej chvíli predsa urobil najlepšie rozhodnutie, aké mohol. Oni tak fungujú. Keď nastane nedorozuemenie, povedia si to, ale nekričia po sebe. Nastanú aj momenty, kedy sa zvýši hlas alebo príde nervozita, ale to je už dosť aj o povahe človeka. Myslím si však, že rozhadzovanie rukami a zlá nálada nikomu nepomôžu. Treba sa povzbudiť a povedať si, čo je potrebné zmeniť.

10 Odovzdaj maximum a výsledok dokážeš akceptovať

Ja po nepodarených tretinách vždy hovorím, že od každého chcem v zápase len jedno: nech tam nechá všetko. O to v skutočnosti ide. Keď to nevyjde, taký je skrátka šport. Vyhrať sa nepodarí vždy, ale nechcem si vyčítať, že som preto neurobil všetko. Keď zápas len odkráčaš, aký máš potom zo seba pocit? Veľakrát som spoluhráčov pochválil aj po prehrách, bol som na nich hrdý. Kľúčový je tvoj vnútorný pocit, ktorý zo zápasu máš. Keď vieš, že si na ihrisku nechal všetko, spomínaný pocit je dobrý a to je najdôležitejšie.

Niekedy vyhráš, niekedy prehráš. Vždy ale môžeš odovzdať maximum © Filip Nagy

Ak ťa Boris inšpiroval alebo namotivoval, respektíve chceš otestovať tieto tipy a triky v praxi, budeme sa na teba tešiť na Red Bull Urban Buly 2022. Všetko o evente a registráciu nájdeš na redbull.sk/urbanbuly . A pokiaľ nechceš, aby ti o (nielen) tomto podujatí niečo ušlo, odporúčame ti sledovať naše profily na sociálnych sieťach Facebook , Instagram a Tik Tok .