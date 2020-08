Každý človek na svete by chcel byť úspešný. Úspech sa však nerodí zo dňa na deň, na jeho dosiahnutie je potrebné vynaložiť nemalé úsilie a byť v tom, čo robíš, konzistentný . Iné to nie je ani vo svete futbalu. Futbalový profesionál musí byť denne v pozore, pretože keď si pár dní za sebou vyberie slabšiu chvíľu, môže ho to stáť mesiace tvrdej driny .

Uspieť nie je jednoduché a dokázať to pravidelne, ešte k tomu pod tlakom, je poriadne náročná záležitosť. O tom, ako sa nepoddať osudu, aj keď veci nevyzerajú pozitívne a ako sa posúvať stále vpred, ti povedia slovenskí futbaloví reprezentanti Patrik Hrošovský a Peter Pokorný .

Prvý menovaný je v seniorskom Áčku a stredopoliar belgického klubu KRC Genk . Okrem toho je čerstvý otec a v neposlednom rade dôkaz toho, že poctivá práca prináša úspechy.

Druhý je slovenská futbalová nádej , ktorá sa prebojovala do prvého mužstva FC Red Bull Salzburg . V tínedžerskom veku opustil rodnú krajinu, aby sa mohol živiť tým, čo miluje .

Nie nadarmo sa hovorí, že keď sa živíš niečím, čo ťa baví, prakticky nie si nútený pracovať ani jeden deň. S Petrom aj Patrikom sme dali dokopy 11 pilierov futbalového profesionála. Určitý druh príručky, teda guide, ktorý ti môže pomôcť preraziť v odvetví, ktorému sa venuješ ty.

Piliere futbalového profesionála podľa Patrika Hrošovského

1. Ber futbal ako zábavu

Vždy sa snaž ísť na tréning s radosťou a uži si to, že môžeš robiť, čo ťa baví, každý deň. Určite sú dni, keď je to ťažšie alebo horšie, ale ak je to možné, tak radosť by mala byť základom a každodenným pilierom.

2. Nenechaj sa ničím a nikým odradiť

Pravdepodobne nastanú situácie, kedy nie všetko pôjde podľa predstáv... Vtedy nezabúdaj na to, že to robíš preto, pretože to baví TEBA a nie nikoho okolo. Prešiel si tým asi každý, aj ja sám. Bude veľa situácií aj ľudí, ktoré a ktorí ťa môžu odradiť, ale práve vtedy treba vytrvať.

Pravdepodobne nastanú situácie, kedy nie všetko pôjde podľa predstáv. Vtedy nezabúdaj na to, že to robíš preto, pretože to baví TEBA a nie nikoho okolo. Patrik Hrošovský

3. Rešpektuj svojich spoluhráčov a trénerov

Futbal je kolektívna hra. Nikdy nezabúdaj na to, že bez tých okolo teba by si pravdepodobne nerobil to, čo robíš, a prípadne sa potom nedostal tam, kam sa chceš dostať – aj keď samozrejme musíš veriť v seba.

4. Sústreď sa hlavne na veci, ktoré môžeš ovplyvniť

To znamená nenechať sa zbytočne ovplyvniť tým, čo sa deje okolo. Môže to byť veľa vecí, ako napríklad, že bude práve zlé počasie, tréner bude mať zlú náladu, rozhodca v zápase bude mať zlý deň a keď sa tým necháš veľmi ovplyvniť, tvôj výkon môže ísť rapídne dole.

5. Ver v seba samého

Či už je to vo futbale alebo v bežnom živote, vždy to budeš hlavne TY, kto ovplyvní tvoj úspech. Budú to tvoje rozhodnutia, a preto si dobre rozmysli, ako je pre teba futbal podstatný, aj keď ťa niekedy kamaráti určite budú lákať, aby si s nimi skúsil cigaretu, alkohol a tak ďalej. Neboj sa, aj ja som si skúsil cigaretu, no našťastie som mal dostatok rozumu a dobú výchovu z domu, a nenechal som sa odradiť a zísť z futbalovej cesty, ktorú som tak miloval a milujem.

Piliere futbalového profesionála podľa Petra Pokorného

Je potrebné si nastaviť svoj sen – cieľ, za ktorým chceš ísť. Peter Pokorný

1. Nastav si svoj sen

Je potrebné si nastaviť svoj sen – svoj cieľ, za ktorým chceš ísť. Cieľ, na ktorom chceš tvrdo pracovať. Myslím si, že je dôležité, aby si to mal v hlave a každý deň sa pozeral na to, kam sa chceš dostať. Nastavuj si malé ciele a postupne ich plň.

2. Každý deň buď šťastný

Každý deň sa zobúdzaj s tým, že ťa napĺňa to, čo robíš. Každý deň buď šťastný. Ja vstávam s tým, že ma čaká ďalší tréning. Neberiem to ako povinnosť, ale beriem to tak, že idem robiť to, čo ma baví – to, čo mám rád. Je dôležité byť spokojný s tým, čo robíš.

3. Tvrdá práca

Treba pracovať viac ako ostatní a neuspokojiť sa s tým, aký si bol, ale snažiť sa zlepšiť. V každej maličkosti sa dá každý deň zlepšiť. Treba na sebe makať. Chcem byť lepší ako včera, chcem byť lepší ako týždeň dozadu. Posúvať sa neustále dopredu, o tom to je.

Každý deň sa zobúdzaj s tým, že ťa napĺňa to, čo robíš. Peter Pokorný

4. Nastavenie myslenia

Podstatné je nastavenie myslenia, hlavy. Vo futbale je to podľa mňa jedna z hlavných zložiek úspechu. Ak si dobre nastavený a myslíš pozitívne, je to dobré. Niekedy je dobré si nerobiť z vecí ťažkú hlavu a byť trochu „salámista“. Pracuj so svojou mysľou každý deň. Aj v tomto sa dá posúvať. Hlava je v tom, čo robíš, veľmi potrebná.

5. Správna spoločnosť

Maj okolo seba správnych ľudí a podporu od tých najbližších, či už od rodiny, priateľky/manželky, klubu, agenta alebo trénerov. Je to dôležité hlavne vtedy, keď sa nedarí. Či už je to moja rodina, priateľka alebo agent – vždy ma povzbudili, keď niečo nevyšlo. Z môjho pohľadu je to dôležité. Keď je človek na to sám, nie je to jednoduché. S dobrými ľuďmi okolo seba sa posúva vpred ľahšie.

6. Nezastavuj pred prekážkami

Napokon, hlavne sa nezastavovať pred prekážkami. Prídu zranenia, ako aj v mojom prípade. Alebo keď nehrávaš, nemáš šance a sedíš na lavičke. Netreba sa pritom zastavovať a treba myslieť pozitívne a pozerať sa na seba. Treba sa sústrediť na svoj progres, pracovať na sebe a nepozerať sa na druhých, prípadne ich obviňovať. Stále pracuj a ver v návrat – všetko sa deje z nejakého dôvodu.

Peter Pokorný © FC Red Bull Salzburg / GEPA pictures

Aj napriek tomu, že Patrik Hrošovský je ročník narodenia 1992 a Peter Pokorný 2001 a je medzi nimi takmer desaťročný vekový rozdiel, obaja zmýšľajú v kľúčových otázkach rovnako .

Nečudo, cesta k úspechu je po teoretickej stránke jednoznačne načrtnutá. Je však len a len na tebe, ako k nej pristúpiš po praktickej stránke. Celé je to o tom, že sa netreba báť a ísť si za tým , čo ťa napĺňa radosťou .

Patrik sa najnovšie pokúša na tejto ceste pomôcť aj mladým talentom , ktorým ponúka vo svojej Futbalovej akadémii trošku osobnejší prístup , než sú možno zvyknutí z klasického letného kempu. „Našim hlavným cieľom je individuálny tréning, respektíve naša snaha je, aby bol tréner k dispozícii maximálne dvom hráčom, čo znamená oveľa viac kontaktov s loptou, možnosť zlepšovania silných stránok a odstraňovania tých slabých veľmi efektívne,“ vysvetľuje Hrošo. „Za mojeho mládí som na nič podobné nenarazil, ale je pravda, že my sme trávili vonku, v prírode a na ihriskách ďaleko viac času, než dnešná mládež.“

Hrošo © Ondřej Pýcha

Ak chceš spoznať bližšie Peťa , pozri si našu sériu V kabíne s Peťom Pokorným .