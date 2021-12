15 filmov zo sveta F1, ktoré musí vidieť každý formulový fanúšik

6. Life on the Limit

3. Two 2 Four Wheels

1. The History of the Pit Stop

The History of the Pit Stop [CZ titulky]

ABC of... ťa mimochodom zavedie do zákulisia aj ďalších športov. Od kajakárstva až po MTB, toto je tvoj rýchlokurz do odvetví, ktoré ťa zaujmú.

V minulosti bolo viacero pokusov profesionálnych športovcov prejsť z jedného odvetvia do druhého. Kto by napríklad mohol zabudnúť na Michaela Jordana, ktorý si dal na dva roky voľno od basketbalu a išiel hrať bejzbal? V krátkom filme Two 2 Four Wheels sa dvaja šampióni MotoGP™,

Life on the Limit v britskom znení, 1 v americkom originále, alebo v českom preklade, v ktorom je tento film množstvu fanúšikov veľmi dobre známy, Zlatý věk formule 1.

Rush, alebo ak to chceš v slovenčine, Rivali. Režisér Ron Howard natočil film, ktorý chytil za srdcia nielen všetkých fanúšikov F1, ale aj širokú verejnosť. To bolo cieľom snímky, ktorá pojednáva o rivalite medzi Jamesom Huntom a Nikim Laudom.

Henry Ford a Enzo Ferrari. Dve ikonické mená automobilového sveta, jedna veľká rivalita. Spoilerov sa nedočkáš, ale dá sa naznačiť, že zápletkou filmu je nedodržaná dohoda, ktorá predznamenáva pomstu. Ferrari je dlhoročným kráľom pretekov 24 hodín okolo Le Mans. To chce Ford v tomto filme zmeniť. Prenes sa do roku 1966 a... Radšej sa posaď, bude to rýchle.

Superswede by sa dal do slovenčiny poľahky preložiť ako Super Švéd. Tým skutočne Ronnie Peterson bol. Legendárny jazdec, ktorý tento svet opustil po tragickej nehode. Odišiel síce predšasne, ale zanechal odkaz, o ktorom sa hovorí dodnes. Autentické zábery, úprimné spovede blízkych osôob a inšpiratívna cesta muža, ktorý sa nikdy nebál vybičovaných súbojov a riskantných manévrov.

