Keď sa rozprávame o najlepších futbalových tréneroch, určite nemôžeme nespomenúť mená ako Jürgen Klopp, Pep Guardiola, José Mourinho, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti alebo Diego Simeone . My ich však v tomto konkrétnom prípade predsa len opomenieme.

Rozhodli sme sa zamerať na kormidelníkov, ktorí trénovali, alebo trénujú menšie kluby, prípadne z odpisovaného tímu urobili adepta na titul alebo na pohárovú Európu. Jednoducho, bude reč o tých, ktorí sa neboja veci robiť inak a idú vo veľa ohľadoch proti prúdu.

Toto sú futbaloví tréneri, ktorí majú FAKTOR X ⚽️⬇️

1. Marcelo Bielsa

Argentínsky tréner Marcelo Bielsa má prezývku „El Loco“ , čo v preklade zo španielčiny znamená blázon . Skutočne, keď si pozrieš prierez jeho trénerskou kariérou, tak toto pomenovanie ti dá ozajstný zmysel.

Bielsovu prácu v krátkosti zhŕňa príhoda z roku 2019, kedy sa prevalilo, že tento kouč nechal svojimi kolegami sledovať tréningový proces všetkých súperov Leedsu United v The Championship (teda druhej najvyššej súťaže na ostrovoch).

Marcelo Bielsa je pre Leeds hrdinom. Klub dostal späť do anglickej Premier League po 16 rokoch . Všetky jeho tímy však hrali ofenzívne, pričom im nezáležalo na tom, či nastupujú proti outsiderom alebo favoritom.

Tento kouč dokázal svojho času pozdvihnúť reprezentáciu Čile , skvelú prácu odvádzal aj v španielskom Bilbau a dal o sebe vedieť aj v Marseille. Olympique dostal na štvrté miesto Ligue 1. V roku 2018 El Loco prišiel do Leedsu, kde začal písať históriu .

Klub pod jeho vedením najprv skončil v The Championship tretí, pričom nakoniec neprešiel cez play-off o postup vyššie. Rok na to už Leeds druhú ligu vyhral .

Bielsa vždy dokázal svojich hráčov správne namotivovať. Futbal je preňho v istých ohľadoch ako vojna . Potrpí si na to, aby jeho zverenci nechali na ihrisku absolútne všetko. Potvrdili to aj prvé zápasy Leedsu po návrate medzi elitu, kedy nováčik nebojácne útočil proti Liverpoolu aj Manchestru City . Nie vždy to končí bodmi a víťazstvami, ale Leeds si získava srdcia priaznivcov.

2. Julian Nagelsmann

Hlavný tréner RB Lipsko – Julian Nagelsmann © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Julian Nagelsmann má 33 rokov a keby mu lepšie slúži zdravie, bol by ešte profesionálnym futbalistom. Na keby sa však nehrá a tento Nemec patrí v trénerskej brandži medzi najmladších zo všetkých.

Potvrdzuje však, že vek je len číslo. V ročníku 2015/2016 prešiel od výberu TSG Hoffenheim do 19 rokov k Áčku, pričom v katastrofálnej sezóne klub vytiahol na 15. miesto. Následne s ním obsadil v Bundeslige 4., 3. a 9. miesto. Hoffenheim dostal späť do boja o titul a pohárovú Európu, a razom o ňom hovorilo celé Nemecko.

Nagelsmanna si všimlo Lipsko a v prvom ročníku v RB uhral s klubom slušné tretie miesto . Okrem toho, Lipsko si zahralo v semifinále Ligy majstrov , kde stroskotalo až na Paríži Saint-Germain. Dokáže vynikajúco pracovať s mladými hráčmi a vyznačuje sa tým, že svojim zverencom vštepuje odvahu .

Je dobré, že sme boli najmladším tímom v semifinále a som šťastný, že som sa stal najmladším koučom v tejto fáze. Bol by som však šťastnejší, keby som bol najmladším trénerom histórie, ktorému by sa podarilo vyhrať európsky titul. Julian Nagelsmann

Či už proti nim stojí v Augsburg, Kolín, Bayern, PSG alebo Manchester United, Lipsko hrá odvážne , zdravo agresívne a snaží sa skórovať góly. Treba si uvedomiť, že Nagelsmann má 33 rokov a trénovať môže pokojne ďalšie tri dekády . Ak bude pokračovať v nastolenom trende, môže sa časom z neho stať legenda tohto odvetvia .

Julian Nagelsmann © GEPA pictures

3. Gian Piero Gasperini

Zverenci ho buď milujú alebo nenávidia , nič medzi neexistuje. Gian Piero Gasperini vyžaduje od svojich hráčov veľa. Nemá problém kričať a nemá problém tvrdo kritizovať . Je Talian, je emotívny a v každom zápase mu ide o to, aby sa jeho tím pokúsil vyhrať .

Samozrejme, prídu aj prehry, ale Gasperiniho tím sa vždy pokúša o plný bodový zisk . Nejedná sa však o nijaký hurá systém, GPG si dáva vo veľkej miere záležať aj na taktike. Každý presne vie, čo má robiť . Gasperini v Atalante Bergamo potvrdzuje, že aj z minima sa dá vyťažiť maximum. Darí sa mu to dokonalo.

Do Bergama prišiel v roku 2016 a odvtedy klub, ktorý patril k talianskemu priemeru, skončil na priečkach č. 4, 7, 3 a 3 . Gasperini dostal Atalantu do Ligy majstrov, kde Bergamo nepatrí medzi fackovacích panákov . Prácu tohto trénera dobre opisujú slová bývalého slovenského reprezentanta Martina Škrtela.

Škrtel, ktorý v Atalante strávil krátky časový interval, si Gasperinim nesadol, pričom však chlapsky priznal, že tento T alian je vyslovene blázon do futbalu a nebojí sa úspechu podriadiť všetko. Nie nadarmo sa hovorí, že medzi géniom a bláznom je veľmi tenká hranica.

4. Jesse Marsch

Kouč Red Bull Salzburg – Jesse Marsch © Helge Kirchberger

Predstaviteľ americkej futbalovej školy , Jesse Marsch, je prorotypom moderného trénera. Marsch je v istých ohľadoch nielen kouč, ale aj motivačný rečník či sčasti dokonca psychológ . So svojimi hráčmi veľa komunikuje, hovorí s nimi o pozitívach aj o negatívach, nemá problém povedať čokoľvek .

Salzburg dostal do Ligy majstrov, kde sa rozhodne nestratil. Aj hráči ako Minamino či Haaland sú mentálne tak stabilní vďaka tomu, že s nimi pracoval trénerský tím Marscha.

Dobrý líder musí zariadiť, že jeho tím nebude závisieť na jednom mužovi, rozhodne nie na ňom samotnom. V určitom bode tréner príde o prácu. Keď raz budem preč, prostredie bude musieť byť silnejšie, ako keď som začínal. Jesse Marsch

Práve komunikácia je jedným zo základných pilierov Marschovej filozofie , veľa hovorí o tom, že sa každodenne musíš snažiť hľadať svoje limity, a keď ich nájdeš, tak sa ich musíš snažiť prekonať. Progres je jediná cesta k úspechu .

Marsch je ročník narodenia 1973 , trénersky patrí medzi mladších koučov, pričom jeho osobitý futbalový prístup ho skôr či neskôr podľa všetkého dostane do tých najlepších líg a najlepších klubov. Potenciál má tento Američan naozaj enormný a ak sa mu bude dariť aj naďalej, zanechá v najpopulárnejšej svetovej hre veľké posolstvo.

JEDER.MANN – Des is Soizburg: Dokument o Red Bull Salzburg

Ak si chceš pozrieť celý dokument JEDER.MANN o ceste Red Bull Salzburgu do Ligy majstrov, vrátane záberov z kabíny, keď tím prehrával v Liverpoole po polčase 3:0 a dokázal vyrovnať, klikaj SEM !

5. Chris Wilder

Chris Wilder má 53 rokov a na najvyššej úrovni nikdy nič nevyhral . Aj napriek tomu o ňom hovorí celý futbalový svet. V sezóne 2016/2017 sa ujal tradičného anglického klubu Sheffield United a dokázal s ním vyhrať League One, tretiu najvyššiu futbalovú ligu vo Veľkej Británii.

Sheffield následne ako nováčik skončil v The Championship na desiatom mieste a rok na to obsadil druhú priečku, ktorá The Blades priniesla návrat do Premier League. Wilder sa stal lokálnym hrdinom, ale tam jeho úspech neskončil .

United hrali medzi elitou poctivo, tvrdo a bez prehnaného rešpektu. Do posledných kôl bojovali s veľkoklubmi o miestenku do Európskej ligy . Nakoniec neuspeli a skončili deviati, ale naznačili, že so Shieffieldom treba počítať.

Wilder si zakladá na tímovom poňatí hry , jednotlivci musia mať svoje miesto v systéme, pričom tím je poskladaný z bojovníkov a futbalistov, ktorí nemajú problém pritvrdiť. Základom všetkého je výborná fyzická pripravenosť . Bez nej v Premier League neuspeješ.

Sheffield v prvej sezóne po návrate medzi elitu nezískal miestenku do Európy a ani nijakú trofej. Získal však niečo dôležitejšie – rešpekt . Takisto si uznanie vyslúžil aj Wilder, ktorý partiu neznámych mien stmelil do nebezpečného mančaftu. Pritom ide o trénera, ktorý pred piatimi rokmi trénoval v štvrtej lige Northampton.

Ostatní

Nielen Bielsa, Nagelsmann, Gasperini, Marsch a Wilder majú faktor X . Po celom futbalovom svete sú roztrúsení tréneri, ktorí nemajú k dispozícii najväčšie futbalové hviezdy, ale robia viac, ako stopercentnú prácu .

Spomenúť môžeme Nuna Espírita Santa , ktorý buduje v anglickom Wolverhamptone Wanderers stále väčšiu portugalskú kolóniu. Wolves sa zaradili v ostatných sezónach medzi reálnych adeptov na európske poháre či dokonca na titul. Okrem toho, hrajú naozaj pekne na pohľad a ľudí ich zápasy bavia. Vlci sa do svojich súperov vedia poriadne zahryznúť, pričom ich vysoké napádanie a dohrávanie súbojov robí problémy aj tým najkvalitnejších celkom. Ak chceš Wolves poraziť, musíš si siahnuť na dno síl .

Vyzdvihnutie si zaslúži aj Ralph Hasenhüttl , ktorý dal prvý raz o sebe vedieť ako hlavný kouč RB Lipsko , pričom aktuálne sa snaží pozdvihnúť Southampton. A darí sa mu to. The Saints sa z klubu, ktorý takmer zostúpil, stávajú serióznou futbalovou silou v anglickej lige. Hasenhüttl si zakladá na tom, že jeho zverenci musia pracovať v každom jednom okamihu na maximum a potom sa výsledky dostavia. Je na mieste spomenúť, že ak by tento Nemec nebol na St Mary's Stadium , Southampton už zrejme nie je medzi anglickou futbalovou elitou.

Aj keď sa v tejto dobe veľa zakladá na taktike a na výsledkoch, nevymreli ani vyznávači takzvaného totálneho futbalu založeného na ofenzíve. Jedným z nich je Erik Ten Hag z Ajaxu Amsterdam . Ten Hag svojich hráčov nabáda k útočeniu, útočeniu a ešte raz útočeniu . Ajax patrí dlhodobo medzi špičku domácej súťaže a v sezóne 2018/2019 si zahral semifinále Ligy majstrov. Okrem toho, Amsterdamčania vychovávajú rok čo rok talentovaných hráčov pre veľkokluby . Spomenúť môžeme De Ligta, De Jonga či najnovšie Desta alebo Van De Beeka.