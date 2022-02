5. God of War Ragnarök

2. Uncharted Legacy of Thieves Collection

1. God of War – PC verzia

. Práve o PlayStation exkluzivity je na PC dlhodobo veľký dopyt, čo dokazujú aj prvé predajné výsledky, keď sa chvíľu po oznámení vydania zaradilo God of War PC medzi desať najpredávanejších hier platformy Steam. Hra bola pôvodne vytvorená pre PS4 a vyšla v roku 2018 s českými titulkami, ktoré obsahuje aj jej PC verzia. Zároveň sa počítačoví hráči môžu radovať

Všetci fanúšikovia jednej z najviac ikonických PlayStation exkluzivít v podobe God of War si ju

Začneme hneď hrou, ktorá už tento rok vyšla a nešlo o konzolovú verziu. Všetci fanúšikovia jednej z najviac ikonických PlayStation exkluzivít v podobe God of War si ju od 14. januára môžu zahrať aj na PC . Práve o PlayStation exkluzivity je na PC dlhodobo veľký dopyt, čo dokazujú aj prvé predajné výsledky, keď sa chvíľu po oznámení vydania zaradilo God of War PC medzi desať najpredávanejších hier platformy Steam. Hra bola pôvodne vytvorená pre PS4 a vyšla v roku 2018 s českými titulkami, ktoré obsahuje aj jej PC verzia. Zároveň sa počítačoví hráči môžu radovať z vylepšenej grafiky plne využívajúcej potenciál dnešných silnejších hardvérov a niekoľko noviniek v obsahu – vrátane vylepšenej zbroje a nových skinov.

Príbeh je, rovnako ako v pôvodnej PS4 verzii, tvorený hlavnou postavou spartského bojovníka Kratosa a jeho syna Atrea, ktorí sa spoločne vydávajú na dobrodružnú cestu k naplneniu posledného priania Atreovej zosnulej matky Laufeyi. Pokiaľ si sa s touto slávnou hernou sériou doteraz nestretol a si fanúšikom silných príbehov so správnou dávkou boja, God of War je hrou práve pre teba.

Príbeh je, rovnako ako v pôvodnej PS4 verzii, tvorený hlavnou postavou spartského bojovníka Kratosa a jeho syna Atrea , ktorí sa spoločne vydávajú na dobrodružnú cestu k naplneniu posledného priania Atreovej zosnulej matky Laufeyi. Pokiaľ si sa s touto slávnou hernou sériou doteraz nestretol a si fanúšikom silných príbehov so správnou dávkou boja, God of War je hrou práve pre teba.

