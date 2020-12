Každý milovník kompetitívneho hrania by si mal aspoň raz v živote na vlastnej koži vyskúšať, aké je to presunúť sa z pohodlného online prostredia na offline akciu. Výzvy, emócie, ale aj poriadna dávka zábavy. A to predovšetkým vtedy, ak sa na LAN párty dostaneš so svojou partiou . V každej takejto skupinke narazíš aj na rôzne typy hráčov, napríklad: