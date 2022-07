Ako zmerať to, ktoré tímy sú v histórii F1 sú najúspešnejšie ? Sú to stajne, ktoré vyhrali najviac pohárov konštruktérov? Alebo tímy, ktorých jazdci nazbierali najviac titulov majstra sveta?

McLaren vstúpil do Formuly 1 v roku 1966 počas Veľkej ceny Monaka, čo robí z tejto stajne druhú najstaršiu v F1 (hneď po Ferrari). Keď vzememe do úvahy počet konštruktérskych a jazdeckých titulov, jedná sa o jeden z najúspešnejších pretekárskych tímov v kráľovnej motoršportu.

Pod záštitou Rossa Brawna našiel inovatívny monopost Brawn BGP 001 s pohonnou jednotkou od Mercedesu diery v reguláciách, využil dvojitý difúzer a vytvoril prítlak navyše. To stačilo na to, aby dvojica skúsených pilotov –

Brawn GP zakončil sezónu s ôsmimi víťazstvami, 15 pódiami a piatimi pole positions. 172 bodov stačilo na to, aby stajňa vyhrala pohár konštuktérov, pričom Button, vďaka svojmu skvelému štartu do ročníka, v ktorom si pripísal šesť triumfov v úvodných siedmich pretekoch, získal jediný jazdecký titul majstra sveta vo svojej kariére.

Pre ročník 2013 sa do kokpitu dostal namiesto Schumachera istý Lewis Hamilton . Tímu sa podarilo získať druhé miesto v pohári konštruktérov s 360 bodmi, pričom prvé bral Red Bull Racing s 596 bodmi . So štartom hybridnej éry v roku 2014 začala aj dominancia Mercedesu. Odvtedy stajňa vyhrala všetky konštruktérske poháre, čo predstavuje osem titulov za sebou .

