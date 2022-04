Najznámejším ambasádorom tejto liečby je Švajčiar David Mzee . Ten sa v roku 2019 stal prvým človekom, ktorý vďaka nadácii Wings for Life prešiel štartovou čiarou tohto podujatia „po svojich“. Vtedy to bolo 390 m, pričom o rok neskôr svoj výkon dokázal ešte prekonať o ďalších 77 m. Už len to samo o sebe je dôkazom, že to všetko má zmysel a dáva to obrovskú nádej pre množstvo ďalších, ktorí nestrácajú nádej, že by sa jedného dňa mohli opäť postaviť na nohy.