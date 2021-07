Na prvý pohľad môže pripomínať USB kľúč. No tento malý zázrak môže zachrániť život. Ak sa pravidelne motáš po horách, v útrobách džungľe, v horúcej púšti, či splavuješ rieky, možno ti príde vhod zariadenie Bivystick. A to najmä vtedy, keď je použitie tvojho telefónu limitované.

Pred 15 rokmi sedel banský inžinier a hobby surfer, Aaron Trevis, so svojimi deťmi na mori a hádzal kamene do vody. V jeden moment mu hlavou skrsla myšlienka, ktorá zmenila jeho život. „Pýtal som sa sám seba, „aký veľký by musel byť kameň, aby vytváral obrovské vlny, na ktorých by sa dalo surfovať?““

Pokiaľ preprava liekov na odľahlých miestach trvá príliš dlho, môžu na to ľudia neraz doplatiť životom. Start-up „Wingcopter“ z Darmstadtu to chce zmeniť – s najrýchlejším dronom na svete. Tom Plümmer strávil jeden rok dobrovoľne v Ghane. Zažil tam situáciu, na ktorú nikdy nezabudne. V susednom dome jeho hostiteľskej rodiny zomrelo dieťa len niekoľko dní po narodení. „Rýchlejšia zdravotná pomoc mohla dieťa zachrániť,“ spomína.

