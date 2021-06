Musíš sa pozerať do zákruty a natočiť sa do nje celým telom – hlava, plecia a boky by mali ísť po línii zákruty. Pri prezeraní fotografií alebo videozáznamov sa ukážu bežné chyby, napríklad to, ze ramená si naklonil, ale boky nie, vďaka čomu môžeš byť v zákrute široký.