© Red Bull Paper Wings

Vo väčšine víťazných prípadov začnú piloti zdokonaľovaním jednoduchého dizajnu. Vďaka vlastnej kreativite potom získaš navrch oproti konkurencii. Preto ťa naučíme absolútne základnú formu lietadielka, ktoré však napĺňa všetky štandardy úspechu. Hlavne je to dobrý základ, ak máš chuť experimentovať.

Vo väčšine víťazných prípadov začnú piloti zdokonaľovaním jednoduchého dizajnu. Vďaka vlastnej kreativite potom získaš navrch oproti konkurencii. Preto ťa naučíme absolútne základnú formu lietadielka, ktoré však napĺňa všetky štandardy úspechu. Hlavne je to dobrý základ, ak máš chuť experimentovať.

Vo väčšine víťazných prípadov začnú piloti zdokonaľovaním jednoduchého dizajnu. Vďaka vlastnej kreativite potom získaš navrch oproti konkurencii. Preto ťa naučíme absolútne základnú formu lietadielka, ktoré však napĺňa všetky štandardy úspechu. Hlavne je to dobrý základ, ak máš chuť experimentovať.

Ak si myslíš, že by si viac vynikol v kreatívnej disciplíne, môžeš sa zapojiť aj do kategórie Letecká akrobacia cez TikTok. Všetky info nájdeš na

2. Vezmi pravý horný roh a prelož ho tak, aby sa stretol so stredovou čiarou. To isté s ľavým rohom.

2. Vezmi pravý horný roh a prelož ho tak, aby sa stretol so stredovou čiarou. To isté s ľavým rohom. (Tvoje lietadlo bude mať siluetu domčeku s ostrou strechou.) Trpezlivosť rýchlosť prináša. Snaž sa rohy preložiť presne na stred hneď na prvýkrát. „Opakovania“ na papieri vytvoria nepravidelnosti, ktoré ťa môžu stáť stupeň víťazov.

2. Vezmi pravý horný roh a prelož ho tak, aby sa stretol so stredovou čiarou. To isté s ľavým rohom. (Tvoje lietadlo bude mať siluetu domčeku s ostrou strechou.) Trpezlivosť rýchlosť prináša. Snaž sa rohy preložiť presne na stred hneď na prvýkrát. „Opakovania“ na papieri vytvoria nepravidelnosti, ktoré ťa môžu stáť stupeň víťazov.