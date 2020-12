Na Veľkej cene Toskánska sa Alex Albon dostal prvý raz na pódium v F1 a podarilo sa mu to štýlovým spôsobom. Už nejakú dobu sa očakávalo, že sa objaví medzi najlepšou trojicou , pretože už z konca uplynulej sezóny bol známy tým, že má fantastickú schopnosť predbiehať svojich rivalov, i keď sa to často zdalo nerealizovateľné.

Nemá obavy z toho, že na to, aby predbehol ostatných, musí často voliť dlhšiu trasu. Preto aj dostal prezývku Mr Around The Outside , (teda „Pán vonkajšej strany“). Alex hovorí, že by aj volil vnútorné predbiehanie, ale na to si súperi dávajú veľký pozor. Preto jednoducho ide okolo nich. Nižšie vysvetľuje svoj štýl a aj to, ktorý okruh mu sedí najviac.

Povedal by som, že môj štýl jazdenia je veľmi rozdielny od mojej osobnosti. Alex Albon

„Povedal by som, že môj štýl jazdenia je veľmi rozdielny od mojej osobnosti,“ hovorí Alex. „ Keď si dám dole helmu, som bezstarostný a ľahko sa so mnou vychádza . Na trati som však agresívny. Na volante som pokojný, ale rád robím odvážne kroky a bojujem. V niektorých pretekoch sme štartovali ďalej ako by sme mali, takže som si musel vybojovať miesto vpredu, čo nie je ideálne – je to však najväčšia zábava.“

Albon a Verstappen na pódiu v Bahrajne © Getty Images/Red Bull Content Pool

S agresívnym štýlom a sebavedomím obiehať súperov zvonku Alex vie, že niektoré okruhy mu môžu sedieť viac. „Mám rád trate, kde sa jazdí rýchlo a brzdí sa minimálne. Takže, mám rád Silverstone, Suzuka je taktiež veľmi dobrá a perfektný okruh je Spa. Na týchto tratiach naozaj cítim, že šoférujem auto F1,“ vysvetľuje. „ Nie som milovníkom tratí ako Monza, kde nemôžeš poriadne cítiť rýchlosť . Auto tam nemá veľa prítlaku, a cítiš, že sa dosť hýbe. Na Silverstone, kde máš vysoký prítlak na rýchlej trati, je to ako z iného sveta – neuveriteľné."

Alex momentálne jazdí svoju druhú sezónu v F1. Súperov, ktorí sú častokrát skúsenejší a majú najazdené viacej, je veľa, no snaží sa ich vidieť ako každý iný monopost, ktorý mu stojí v ceste. „Každý jazdec má svoj vlastný štýl útočenia a bránenia. Skúsenejší borci poznajú svoje limity a nejdú za ne. Je super jazdiť proti niektorým ostrieľaným harcovníkom, ale každého vidím iba ako ďalšieho súpera.“

Vždy do toho musíš ísť. Každý jazdec dostane príležitosť dostať sa dopredu. Alex Albon

Na Veľkej cene Toskánska prešiel Albon svojím štýlom okolo Daniela Ricciarda a dostal sa prvý raz na pódium . Verí v to, že by si mal vždy útočiť. „Vždy do toho musíš ísť. Každý jazdec dostane príležitosť dostať sa dopredu,“ hovorí Alex. „Keď bojuješ o titul, cítiš sa na trati pohodlne a objaví sa šanca, ani nad ňou nepremýšľaš. Aj vtedy by si sa však mal do toho oprieť a skúšať.“

Alex Albon oslavuje v Mugelle © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Zdá sa, že existuje večný konflikt medzi tým, či ísť po každej príležistoti, ktorá sa objaví, alebo robiť to, čo je najlepšie pre tím. Nestaneš sa však jazdcom F1, ak neriskuješ a nebojuješ o pozície . „Keď si v konkrétnej situácii, nachádzaš sa päť metrov za niekým a chceš urobiť extrémny ťah – je to tvoje rozhodnutie – až do toho bodu robíš to, čo je najlepšie tím. Dostaneš sa do momentu rizika/odmeny, čo to je veľmi lákavé, no všetci vieme, že body sú pre tím to najdôležitejšie.“

Zlepšuješ sa tým, že vyhodnocuješ svoj výkon nezávisle a zároveň sa pozeráš aj na tvrdé fakty. Alex Albon

S prvým pódiom vo vrecku bol Alex pripravený pokračovať v ceste nahor a aj keď sa mu potom výsledkovo prestal dariť, opäť sa dokázal repracovať na debnu: „Zlepšuješ sa tým, že vyhodnocuješ svoj výkon nezávisle a zároveň sa pozeráš aj na tvrdé fakty. Je dobré mať okolo seba zomknutú skupinu ľudí, ktorí sa sústredia sa na oblasti, v ktorých sa chceš zlepšiť, a brať si zo všetkého pozitíva,“ zakončil Alex.