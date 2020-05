⌬ Tento článok je súčasťou Red Bull Showcase . Pošli aj ty svoju tvorbu a staň sa spoluautorom webu RedBull.sk .

Fotografka Alexandra Uzik ti predstaví svet surfingu spoza hľadáčika fotoaparátu. Búra mýty o dokonalom obraze surfingu – hovorí o tvrdej práci a sebadisciplíne. Nechaj sa uniesť jej umením, svetom plným vĺn a tiež aj neustálej driny. Toto je je príbeh:

Tapeta s plážou v detskej izbe

Keď som bola malá, v detskej izbe na stene som mala veľkú tapetu s fotografiou tropickej pláže. Priezračná voda, palmy a biely piesok. Pri tejto fotografii som sa každý deň zobúdzala a zaspávala. Možno to bolo nakopnutie alebo predzvesť toho, kam sa mám alebo budem uberať. O pár desaťročí neskôr – a ja si sama fotím moju tapetu z detstva. Volám sa Alexandra a som surf fotografka .

I keď som v živote vyskúšala všeličo možné i nemožné, k vode ma to vždy lákalo. Veľa som cestovala a zámerne som si vyberala destinácie pri vode. A tak som sa postupne krôčik za krôčikom dostala až k foteniu surfu. I keď ma baví veľa vecí, a tiež kopec ďalších vecí by som chcela vyskúšať, povedala som si, že ak chcem byť v niečom naozaj dobrá, musím sa tomu aj dlho venovať. A tak som stavila na jednu kartu -– surf fotografiu .

Fotografie povedia viac než tisíc slov

Prezri si zaujímavé fotografie z Alexandrinej tvorby:

Off the Wall, Havaj © Alexandra Uzik

John John Florence býva na severnej strane ostrova Oahu, Havaj. Je to vyhľadávaná surferská destinácia a tento spot má John John hneď za domom. Keď som prišla na pláž, zbadala som tam týpka s naozaj veľkou kamerou. Dala sa s ním do reči a vysvetlil mi, že natáča John Johna. Tento dvojnásobný majster sveta sa pri surfovaní natáča, aby potom mohol vychytať chybičky a postupne zdokonaľovať svoj surfing. I keď je to bežný postup, JJ si to zobral naozaj k srdcu a takto zdokonaľuje svoju techniku.

Pipeline, Havaj © Alexandra Uzik

Surferská súťaž Volcom Pipe Pro , ktorá sa každoročne koná v surferskej mekke na Havaji na prelome januára a februára.

Waikiki, Havaj © Alexandra Uzik

Moja surf kamoška Laura Birse na južnej strane ostrova Oahu, Havaj . V letných mesiacoch je sever ostrova úplne flat (žiadne vlny) – a práve naopak, južná strana je v plnom prúde, v zime sa to zase vymení. V to leto som po prvý raz začala fotiť z vody a ďaleko z mojej komfortnej zóny. Pamätám si, že som sa fakt dosť bála, no zároveň som bola ten najšťastnejší človek na svete.

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

Toto sú nohy mojej kamošky Nico , ktorá surfuje, snowboarduje, skatuje a učí jogu. Pod hlavičkou grlswirlnyc organizuje rôzne skate podujatia pre ženy a dievčatá , raz ročne má svoj vlastný yoga surf skate retreat , a aby to nestačilo, píše aj básne .

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

V New Yorku je sezóna na surfovanie od jesene do jari. Surfovanie v zime má svoje pre aj proti . Pláže sú prázdne, surf je v plnom prúde, ale voda má niečo málo nad nulou. Za každým, keď sa ponoríš, rozbolí ťa hlava, ako keď ješ zmrzlinu. Američania tomu hovoria ice cream headeaches . Stojí to však za to. Surfuje sa v tých najextrémnejších podmienkach (snehová búrka či hurikán), vtedy sú najlepšie vlny.

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

Známa surferka Leah Dawson počas Women's Surf Film Festivalu . Každý rok sa v New Yorku v lete koná surfový filmový festival, kde sa premietajú filmy o ženách v surfingu, koná sa výstava fotografií od jednej zo známych surf fotografiek a tiež sa ide spoločne surfovať. Na tejto fotke sa mi páči ako Leah surfuje namiesto paliem medzi panelákmi .

Venice Beach | Rozdelenie pláže, aby sa predišlo zrážkam a zraneniam © Alexandra Uzik

Ak chcem byť v niečom naozaj dobrá, musím sa tomu aj dlho venovať. A tak som stavila na jednu kartu -– surf fotografiu. Alexandra

Swami’s Beach | Jeden z mojich najobľúbenejších spotov v Kalifornii © Alexandra Uzik

Chcem fotiť veľa iných vecí, ale keď som vo vode a fotím surferov, tak je to pre mňa úplne najviac. Top of the tops. A som z toho úplne happy. Alexandra

Ericeira, Portugalsko © Alexandra Uzik

Ericeira bola v roku 2011 zaradená do svetového surferského dedičstva ako druhá v poradí, hneď po Kalifornskej pláži Malibu. Je to jedno z najlepších surferských miest v Európe .

Peniche, Portugalsko © Alexandra Uzik

Tento spot ja známy svojimi barelmi – asi aj preto sa tento spot volá Supertubos . Taktiež je tu jedna z WSL CT (World Surf League Championship Tour) zastávok.

Ericeira, Portugalsko © Alexandra Uzik

Keď fotím surf, vlny a veci okolo toho, mám pocit, že toto je to, čo mám robiť. Veľmi ma to napĺňa a baví. I keď zatiaľ vôbec neviem, ako z toho urobiť úspešnú kariéru, alebo kam s tým smerujem. Alexandra

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

Toto miesto je moja srdcovka . Vždy som chcela pracovať v surferskom odvetí, len som nevedela, že čo by som asi tak mohla robiť. Až raz, keď som sa ocitla s foťákom v ruke na tejto pláži, celé mi to došlo . Za ten čas, čo som tu fotila, som spoznala veľa surferov. Vždy som stretla niekoho známeho a fotenie bolo o to zábavnejšie.

Alexandra nám o sebe prezradila aj čosi viac. V ROZHOVORE sa dozvieš sa, ako vníma surfing, čo pre ňu znamená, ako svoju vášeň transformuje do fotografie a kam by sa raz chcela dostať :

Ako by si samú seba opísala v troch slovách?

Kreatívna, vtipná, vytrvalá.

A ako v troch vetách?

Mám rada zmeny alebo aspoň obmieňať veci... ako ročné obdobia. Milujem tanec, oceán a dobré jedlo. A som morská víla.

Tvoj život je kombinácia cestovania, fotografie a žurnalistiky. Bol to tvoj sen odjakživa, alebo sa to jednoducho stalo a ty si sa nechala strhnúť touto vlnou?

Ono to všetko prichádzalo tak postupne. Išlo o to sa tomu celému otvoriť a nasledovať svoju vášeň a sen. A hlavne veriť, že je to možné. Čím skôr som tomu uverila, tým skôr to ku mne prišlo. Na začiatku mi to však trvalo nejakú dobu – asi desať rokov, kým som prišla na to, že môžem byť surf fotografkou.

Už odmala som mala rada vodu a more. Avšak som si myslela, že to my, ľudia z vnútrozemia, tak máme. Až neskôr som si uvedomila, že u mňa je to asi o niečo viac. Vždy ma to ťahalo k vode a snívala som o práci, ktorá by toto všetko zahŕňala: pláž, palmy, oceán, bikini, cestovanie a stretávanie úžasných ľudí. A hneď, ako som pričuchla k surfingu, som vedela, že chcem robiť v tejto oblasti. Len som nevedela čo. Každému, kto má vtedy poznal, som tým pílila uši. Postupne som začala fotiť. Len tak, pre radosť. Nikdy by ma nenapadlo, že by som mohla byť fotografkou. No a raz, keď som sa ocitla s foťákom v ruke na surf pláži, mi to celé došlo! Všetko, čo som vždy chcela robiť, sa spojilo do jedného – surf fotografia. A tak som nejako začala. Veľmi skromne. Bolo a stále je to dosť náročné, ale myslím si, že to najhoršie mám už za sebou.

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

Čo sa týka písania, tak to tiež začalo veľmi nenápadne. Najprv som chcela vedieť, že kedy sa pred „a“ píše čiarka a kedy nie. Tak som sa prihlásila na žurnalistiku. Potom sa mi páčilo, ako Carrie zo Sexu v meste ťukala do svojho „počítačíka“. Páčil sa mi ten zvuk. A povedala som si, že to chcem aj ja: bývať v New Yorku a takto si písať nejaké príbehy a ťukať do klávesnice. Vôbec to neprišlo ako jedno veľké znamenie, že presne toto a toto chcem robiť.

Myslím, že inšpirácie máš počas svojho života dostatok z každej strany. Pokiaľ by si si mala vybrať len jednu vec, ktorú by si chcela fotografovať, čo by to bolo?

To je dobrá otázka. Ak by som si mala vybrať len jednu vec, tak by to bol jednoznačne surfing. A najlepšie z vody. To ma baví najviac.

Chcem fotiť veľa iných vecí, ale keď som vo vode a fotím surferov, tak je to pre mňa úplne najviac. Top of the tops. A úplne som z toho happy.

Žila si na rôznych miestach – každé z nich určite ovplyvnilo tvoju tvorbu, no máš pocit, že by si jednoznačne vedela svoje umenie definovať? Či sa jednoducho vyvíja a to príjimaš?

Hej, presne. Vyvíja sa. Ja len nasledujem tie malé indície a teším sa, kam ma to zoberie. Tak, ako sa vyvíjam ja ako človek, tak aj moje umenie sa mení. Alebo môj pohľad na umenie. Môj vnútorný svet sa odráža v tom, čo robím. Napríklad je to pekne vidieť u spevákov. To, čím si prechádzajú, sa odráža aj v ich tvorbe.

Keď sme pri cestovaní, máš miesto, ktoré ti prirástlo najviac k srdcu a odrazilo sa aj na tvojej práci?

Skoro každé miesto, kde som žila. A zakaždým, keď sa na tie miesta vrátim, si poviem, že to je môj druhý domov. Určite však musím spomenúť New York. Tu som žila najdlhšie, dosť ma to zmenilo a ovplyvnilo moje zmýšľanie. Tu som si uvedomila, že môžem robiť to, čo ma naozaj baví.

Ericeira, Portugalsko © Alexandra Uzik

Niekedy tie najúspešnejšie fotografie pre médiá či výstavy nie sú tie, ktoré majú rovnaký náboj aj pre teba osobne. Ktorý z tvojich projektov alebo sérií je tým najosobnejším a najdôležitejším?

To je presne to, že ja chcem fotiť len tie veci a takým spôsobom, aby ja som s tým bola 100 % stotožnená. Hlavne chcem fotiť srdcom, a to, či to zverejnia v časopise, ma veľmi netrápi. Tie hlavné surferské časopisy sú zamerané len na určitý štýl fotky, a tá mi až tak veľmi nesedí. I keď je super, ale to prenechám iným fotografom. Ja sa chcem zamerať na niečo iné. Mám rada zmenu a baví ma hľadať nové spôsoby, ako fotiť surf. Moja intuícia ma ťahá týmto smerom a už dávno som si povedala, že to risknem. I keď to surf časopisy nebudú chcieť zverejniť. Chcem rozvíjať svoj štýl a som zvedavá, kam ma to zavedie.

Asi všetky sú moje obľúbené. Ale možno moja najobľúbenejšia séria sú moje prvé GoPro fotky. To som robila úplne od srdca, nič som neriešila a veľmi ma to tešilo. Vďaka tomu som sa zoznámila s úžasnými ľuďmi, ktorí sú dodnes mojimi kamarátmi. A vtedy si ma aj veľa ľudí všimlo. Začali ma pozývať na výstavy, časopisy uverejňovali moje fotografie a podobne. Asi preto sa ľuďom páčili moje fotky, lebo som si išla svoje. A to chcem odkázať aj druhým, aby si išli svoje. Vtedy to bude to pravé.

Swami’s Beach, Kalifornia – dobrý vibe aj vlny © Alexandra Uzik

Surfing je životný štýl. Neviazanosť, sloboda a nikdy nevieš, aká vlna príde, no čakáš na ňu a prijmeš ju takú, aká je… Čo tebe osobne najviac imponuje na tomto životnom štýle, ktorý sa stal tvojou súčasťou?

Toto som si aj ja myslela, keď som začínala. Je to pekná predstava byť niekde v teple celý deň na pláži, ale nie je to presne tak, ako nám to média podhadzujú. Zistila som, že je to celkom makačka. Práveže surfing alebo surf fotografia ma naučili sebadisciplíne, vytrvalosti, trpezlivosti a tvrdej práci. A presne to mi imponuje na tomto športe, že to z teba robí lepšieho človeka. Vlastne sa mi páči všetko, čo sa týka surfingu – oceán, surferi, ten pocit po dobrej session, východ a západ slnka na pláži, kamoši a milujem vôňu neoprénu.

Veľmi ma zaujala tvoja fotografia žien - surferiek. Ako vnímaš ženy, ktoré surfujú a ich pôsobenie? Z tejto fotografie cítiť súdržnosť, jednotu a harmóniu. Snažíš sa zlepšiť ich situáciu aj vďaka fotografii? Fotíš viac ženy?

Rada fotím chlapov aj ženy. Čo sa týka báb, tak je to úplne iná energia. Nehovorím, že jedno je lepšie a druhé horšie. Skôr ide o to, čo chcem v danom momente fotiť.

Rockaway Beach, New York © Alexandra Uzik

Surfing je veľmi náročný šport a je aj dosť nebezpečný. Čiže surferky sú totálne badass ženské. Nielen vo vode, ale aj v živote. Ony mi ukázali, čo všetko sa dá a čo je možné, nakopli ma a stále ma inšpirujú. To chcem zachytiť a zdieľať ďalej – ženskú krásu a jemnosť v kombinácii s bojovnosťou a odhodlaním. A asi áno, fotím viac ženy. Baví ma táto téma, lebo chcem ženy tiež povzbudiť a inšpirovať.

Keď sme boli na surf tripe v Kalifornii, išli sme pozrieť ženský filmový festival, ktorý sa tam práve konal. Boli tam krátke dokumenty o mladých športovkyňách z celého sveta a bolo to nesmierne inšpiratívne. Niečomu podobnému sa chcem aj ja venovať. Inšpirovať mladé ženy k tomu, aby si išli za svojimi snami a robili to, čo ich naozaj baví. A ukázať im, že je to možné.

Ericeira, Portugalsko | Pobrežie s množstvom kvalitných vĺn © Alexandra Uzik

No a aj preto, že mi chýba moja surf komunita, tak som založila Klub Surferiek . Na Facebooku máme uzavretú skupinu Klub surferiek a môžu sa k nám surferky, ale aj iné boardriderky pridať alebo nás môžeš sledovať na Instagrame . Je to úplne čerstvé, takže neviem k tomu veľa povedať. Ale verím, že o nás ešte bude počuť.