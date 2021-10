Amadou Haidara je súčasťou mladej generácie hráčov, ktorá sa dostáva k slovu v nemeckom klube RB Lipsko. V Lige majstrov čelí veľkoklubom typu Manchester City či Paríž Saint-Germain, ale nedá sa ani zďaleka hovoriť o tom, že by mal strach či priveľký rešpekt.

Amadou Haidara je súčasťou mladej generácie hráčov, ktorá sa dostáva k slovu v nemeckom klube RB Lipsko. V Lige majstrov čelí veľkoklubom typu Manchester City či Paríž Saint-Germain, ale nedá sa ani zďaleka hovoriť o tom, že by mal strach či priveľký rešpekt.

Amadou Haidara je súčasťou mladej generácie hráčov, ktorá sa dostáva k slovu v nemeckom klube RB Lipsko. V Lige majstrov čelí veľkoklubom typu Manchester City či Paríž Saint-Germain, ale nedá sa ani zďaleka hovoriť o tom, že by mal strach či priveľký rešpekt.

Pokračuj v čítaní,a zisti, ako sa hráč prezývaný Doudou dostal zo skromných pomerov v Mali do jednej z najlepších líg na svete, prečo je jeho vzorom Steven Gerrard, a prečo do RB Lipska zapadá priam ideálnym spôsobom.

Pokračuj v čítaní,a zisti, ako sa hráč prezývaný Doudou dostal zo skromných pomerov v Mali do jednej z najlepších líg na svete, prečo je jeho vzorom Steven Gerrard, a prečo do RB Lipska zapadá priam ideálnym spôsobom.

Pokračuj v čítaní,a zisti, ako sa hráč prezývaný Doudou dostal zo skromných pomerov v Mali do jednej z najlepších líg na svete, prečo je jeho vzorom Steven Gerrard, a prečo do RB Lipska zapadá priam ideálnym spôsobom.

Pred tým, ako som prestúpil do Bundesligy, do RB Lipska, som sa takmer všetko naučil v Salzburgu.

Pred tým, ako som prestúpil do Bundesligy, do RB Lipska, som sa takmer všetko naučil v Salzburgu.

Pred tým, ako som prestúpil do Bundesligy, do RB Lipska, som sa takmer všetko naučil v Salzburgu.

Doudou pochádza z mesta Bamako, kde sa v uliciach naučil futbalové základy. Následne prišiel prechod do akadémie Jeana-Marca Guilloa – renomovanej futbalovej školy, ktorá má pobočky po celej Afrike a vychovala hráčov ako Yaya Touré či Gervinho.

Doudou pochádza z mesta Bamako, kde sa v uliciach naučil futbalové základy. Následne prišiel prechod do akadémie Jeana-Marca Guilloa – renomovanej futbalovej školy, ktorá má pobočky po celej Afrike a vychovala hráčov ako Yaya Touré či Gervinho.

Doudou pochádza z mesta Bamako, kde sa v uliciach naučil futbalové základy. Následne prišiel prechod do akadémie Jeana-Marca Guilloa – renomovanej futbalovej školy, ktorá má pobočky po celej Afrike a vychovala hráčov ako Yaya Touré či Gervinho.

Doudouov otec chcel, aby sa mladík sústredil na školu, ale mama ho presvedčila, aby svojho syna pustil do akadémie.

Doudouov otec chcel, aby sa mladík sústredil na školu, ale mama ho presvedčila, aby svojho syna pustil do akadémie.

Doudouov otec chcel, aby sa mladík sústredil na školu, ale mama ho presvedčila, aby svojho syna pustil do akadémie.

„Moja mama vedela o všetkom,“ hovorí. „Vedela, že chodím domov neskoro, pretože po škole hrávame futbal. Podporovala ma v tom, aby som sa pridal k akadémie a presvedčila môjho otca. To bolo kľúčové.“

„Moja mama vedela o všetkom,“ hovorí. „Vedela, že chodím domov neskoro, pretože po škole hrávame futbal. Podporovala ma v tom, aby som sa pridal k akadémie a presvedčila môjho otca. To bolo kľúčové.“

„Moja mama vedela o všetkom,“ hovorí. „Vedela, že chodím domov neskoro, pretože po škole hrávame futbal. Podporovala ma v tom, aby som sa pridal k akadémie a presvedčila môjho otca. To bolo kľúčové.“

„Pred tým, ako som odišiel do RB Lipska, do Bundesligy, som sa naučil v Salzburgu takmer všetko,“ hovorí. „Krok po kroku som rástol, a práve tam som pochopil klubovú filozofiu.“

„Pred tým, ako som odišiel do RB Lipska, do Bundesligy, som sa naučil v Salzburgu takmer všetko,“ hovorí. „Krok po kroku som rástol, a práve tam som pochopil klubovú filozofiu.“

„Pred tým, ako som odišiel do RB Lipska, do Bundesligy, som sa naučil v Salzburgu takmer všetko,“ hovorí. „Krok po kroku som rástol, a práve tam som pochopil klubovú filozofiu.“